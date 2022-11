Aston Martin ya cuestiona el liderazgo de Fernando Alonso con una inesperada advertencia

Ya falta menos de una semana para que Fernando Alonso se suba por primera vez al Aston Martin en el test de Abu Dhabi, que se celebrará inmediatamente después de la última carrera del Mundial de Fórmula 1 en el circuito de Yas Marina. Antes de que se produzca ese ansiado debut, el máximo responsable del equipo británico, Mike Krack, ha advertido de que la escudería no tendrá piloto número uno y número dos la próxima temporada, por lo que Alonso deberá ganarse ese rol sobre la pista frente a Lance Stroll.

«Creo que es importante que no identifiques a un piloto número uno y un piloto número dos porque eso tiene implicaciones en la dinámica del equipo. Nosotros nunca hemos tenido un piloto número uno y nunca lo tendremos. Los pilotos de nuestro equipo tienen que estar preparados para competir duramente entre sí», ha advertido el jefe de Aston Martin.

Las palabras de Krack surgen a raíz de la tensa situación vivida por los actuales pilotos de Aston Martin, Sebastian Vettel y el propio Stroll, durante la carrera al sprint del pasado Gran Premio de Brasil. Los dos coches verdes estuvieron a punto de chocar sobre el asfalto de Interlagos tras un apretado duelo. El canadiense fue sancionado por conducción peligrosa y el alemán lamentó la actitud de su compañero.

Este incidente no pasó desapercibido para Krack, que tampoco quiso cargar las tintas contra sus pupilos consciente de que Vettel colgará los guantes el próximo fin de semana. Sin embargo, sí aprovechó la ocasión para recordar que en Aston Martin no hay jerarquías. El aviso no debería pasar desapercibido para Fernando Alonso, que esta temporada ha vivido rifirrafes de todo tipo con su compañero en Alpine, Esteban Ocon, situación que ha provocado muchos dolores de cabeza en la escudería francesa.