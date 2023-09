Alejandro Blanco se pronuncia sobre el caso Rubiales: «El fútbol debe resolver un problema que es del fútbol»

Alejandro Blanco afirmó este viernes que Luis Rubiales debía haber dimitido porque era el «gesto más coherente» y para «mostrar arrepentimiento» por el beso a la futbolista Jenni Hermoso, y lamentó que este caso ensombrezca el «mejor verano» de la historia del deporte español.

«Había tres cosas: pedir perdón de verdad; explicar lo que se ha hecho con el fútbol femenino y plantear la dimisión. Era un gesto coherente y el mejor para mostrar arrepentimiento por unas situaciones que van en contra del sentido común», dijo Alejandro Blanco en rueda de prensa en la sede del COE.

Tras reconocer que el ‘caso Rubiales’ «ha sobrepasado» el ámbito deportivo, Blanco consideró que el «fútbol debe resolver un problema que es del fútbol», y expresó su tristeza porque el Mundial femenino de fútbol y los resultados de los deportistas españoles este verano se hayan visto relegados.

«Vivimos el mejor verano de toda nuestra historia y me duele como presidente del COE que acontecimientos como éste hayan difuminado los grandes éxitos de nuestros deportistas», dijo exhibiendo los 87 españoles -46 hombres y 41 mujeres- ya clasificados para los Juegos de París 2024 y las 91 medallas en deportes olímpicos logradas en 2022.

Bajo una pantalla con el lema ‘Los éxitos del deporte español 2023’, el presidente del COE recalcó que su misión es «defender el deporte y sus valores». «París está a la vuelta de la esquina y los éxitos del deporte español son los éxitos de España y en ese camino necesitamos a todos», manifestó.

Asimismo, se defendió de los que han cuestionado por su tardanza en pronunciarse sobre el ‘caso Rubiales’. «No estoy en una carrera por ser el primero que condena. Cuando hay un problema, primero intento solucionarlo, y es lo que he hecho interviniendo con la persona. Los gestos que vi son inapropiados e inaceptables», remarcó.

Blanco desveló que la última vez que habló con Rubiales fue la víspera de la Asamblea General de la RFEF y que, desde entonces, se ha comunicado con el presidente de la RFEF por WhatsApp. «Jamás me he escondido. Quizás mi defecto es que no explico lo que hago. El deporte debe resolver el problema, primero, en el ámbito deportivo, y en el caso de que se tenga que ir a la justicia, que vaya», indicó el dirigente.

Ausencia en la Asamblea

«¿Por qué no fui a la Asamblea? No voy a todas las asambleas de las federaciones. No era para que yo fuese. Voy cuando se presentan los presupuestos y se habla del presente y futuro. No tenía que estar allí, era un tema del mundo del deporte», agregó.

Así, Blanco reiteró que el fútbol debe resolver un problema interno y que si requieren su opinión la va a dar. «Hay una Asamblea. Si hay problemas ellos lo deben resolver y sea cual sea su decisión hay que respaldarla. Hay un presidente interino y las decisiones las debemos respetar», subrayó.

El presidente del COE, quien no ocultó su amistad con Rubiales, reconoció sentir «dolor» por el presidente de la RFEF, aunque reiteró que también tiene que responder federación. «Al presidente le elige su colectivo. Primero lo tiene que resolver el mundo del deporte y segundo, la vía administrativa», repitió, felicitando al ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y al presidente del CSD, Víctor Francos, porque le han dado al TAD «el papel que le corresponde».