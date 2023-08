Surrealista: Otegi dice que Rubiales está deslegitimado para presidir cualquier institución

Surrealista. Arnaldo Otegi ha afirmado que resulta «evidente» que Luis Rubiales, suspendido temporalmente por la FIFA al frente de la Real Federación Española de Fútbol por su actuación durante la final -en la que la Selección Española de Fútbol Española se proclamó campeona mundial-, está «deslegitimado absolutamente» para presidir «cualquier tipo de institución».

El dirigente de EH Bildu ha asegurado que, «evidentemente», se une a las voces que exigen a Luis Rubiales su dimisión como presidente de la RFEF, tras el beso no consentido a la futbolista Jenni Hermoso, y otros gestos realizados en el palco y durante las celebraciones.

Otegi cree, además, que en este tema, se están «dando demasiadas explicaciones» porque «es tan evidente lo que este señor, con sus actitudes, ha mostrado en público que, evidentemente, está deslegitimado absolutamente para presidir cualquier tipo de institución». «Dicho esto, yo diría que esto es algo que va a suceder», ha añadido.

Para el dirigente de la coalición soberanista, «hay gente que no ha acabado de entender que los valores del feminismo son hegemónicos hoy en la sociedad» y que «hay cosas que no se pueden hacer, que ya no se toman a broma y no se deben de permitir».

Crítica a Rubiales

«Hay gente que no se ha situado en el nuevo tiempo político, en el nuevo tiempo hegemónico y en el nuevo tiempo social, y me parece que el señor Rubiales ha demostrado que es eso», ha afirmado.

Arnaldo Otegi ha deseado, por otra parte, que «un día» la Selección Femenina Vasca de Fútbol «participe en un mundial también».