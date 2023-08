Esta es la contundente respuesta que ha dado Aitana sobre el caso Rubiales

Aitana Ocaña ha estado en los Kid’s Choice Awards, una gala que se celebra en México, y como no podía ser de otra forma le han preguntado por el tema del momento: la polémica sobre Luis Rubiales y Jenni Hermoso. Lo último que se sabe es que la hermana de la futbolista ha reaccionado a la huelga de hambre que está haciendo la madre de Rubiales, quien asegura que Hermoso está mintiendo y promete que no descansara hasta que se sepa la verdad. La familia de Jenni quiere huir de la polémica, pero es imposible escapar de un asunto tan mediático.

«Yo no comento nada. No puedo deciros nada. Os doy los buenos días y nada más», ha declarado la hermana de la deportista. El famoso beso de Rubiales se ha convertido en un debate internacional y ha opinado sobre el tema asta la mítica actriz Natalie Portman, gran defensora de los derechos feministas. Otra estrella que siempre se ha caracterizado por luchar por la igualdad de géneros es Aitana, por eso sus declaraciones son tan importantes y están generando tanta repercusión.

Las contundentes declaraciones de Aitana Ocaña

Aitana está en plena promoción de ‘Alpha’, su nuevo disco, y por eso le invitan a tantos eventos y concede tantas entrevistas. Hace unos días se pronunció sobre la polémica de Rubiales y lo hizo en un tono contundente. Según contó, tanto ella como sus compañeros estaban al lado de Jenni Hermoso. «Por supuesto que la hemos apoyado». Más adelante dio unas declaraciones que ya están en boca de todos. Aitana Ocaña no intentó huir de la polémica, todo lo contrario. Dejó claro qué posición había tomado.

Según su punto de vista, lo peor es que no se esté hablando de la victoria de la Selección en el Mundial femenino de fútbol. «Me parece algo completamente horrible, que hayan sido campeonas del mundo, que eso es algo espectacular, y se esté hablando solamente de eso». No obstante, insistió en que estaba al lado de Jenni Hermoso. «Para mí también es importante que se hable de eso para exponerlo y que no vuelva a pasar más. Quiero que se hable abiertamente de esto y que se diga ‘no es no’ y que si no hay un ‘sí’ sigue siendo ‘no’ y punto».

La lucha de la cantante

En los últimos tiempos Aitana ha ganado mucha popularidad. También se ha convertido en un rostro muy destacado dentro de la crónica social porque mantiene una relación sentimental con el cantante Sebastián Yatra. La artista nunca ha hablado de esto y siempre ha insistido en que su trabajo es deleitar a sus fans con su música.

No obstante, aprovecha su fama para abanderar causas justas y lo último que ha hecho ha sido recalcar la importancia del feminismo. Cree que es una lucha «necesaria e importante». Al ver que estaba tan comprometida, le volvieron a preguntar por Jenni Hermoso y contestó: «Ojalá estas cosas no vuelvan a pasar más».

La madre de Rubiales continúa en huelga de hambre

Ángeles Béjar, madre de Luis Rubiales, se encuentra en una parroquia situada en Motril haciendo una huelga de hambre e insiste en que no cesará hasta que Jenni Hermoso «diga la verdad». De momento lo único que está claro es que la futbolista cada vez recibe más apoyos. El nombre de Aitana se suma a una larga lista que no ha hecho más que aumentar la polémica que gira alrededor de él actual presidente de la Federación Española de Fútbol.