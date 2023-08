Natalie Portman se planta: ‘Se acabó’, su mensaje directo a Jenni Hermoso tras el polémico beso de Rubiales

Aunque pueda parecer sorprendente, la polémica sobre el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso no ha hecho nada más que empezar. La familia del exfutbolista asegura que los hechos se han sacado de contexto, pero las jugadoras del Mundial de fútbol femenino tienen otra versión y no piensan callarse. La primera en alzar la voz fue Alexia Putellas, quien habló alto y claro sobre lo que estaba pasando. Sin darse cuenta creó un movimiento que se ha convertido en la gran esperanza de Hermoso. “Se acabó”, dijo la deportista intentando que su compañera no se sintiera sola.

Es la misma frase que ha pronunciando la mítica actriz Natalie Portman, quien siempre ha demostrado ser una gran feminista. Natalie ha apoyado públicamente a Jenni, pero antes debemos tener en cuenta un aspecto importante. La futbolista está recibiendo apoyo a nivel internacional, incluso de la Selección Inglesa a la que se enfrentó en Australia. “El comportamiento de quienes se creen invencibles no debe ser tolerado y no debería ser necesario convencer a la gente. Estamos todos contigo, Jennifer Hermoso”, escriben en un comunicado las deportistas anteriores.

Jenni Hermoso recibe el apoyo de Natalie Portman

Natalie Portman se caracteriza por abanderar determinadas causas sociales y este caso no iba a ser diferente. Se ha posicionado al lado de Jenni, mandando un mensaje que está generando mucha repercusión. Los expertos aseguran que eso es justo lo que hace falta, que el feminismo tenga cada vez más visibilidad, por eso es tan importante el paso que ha dado Portman. “Estoy contigo Jenni. Se acabó”, ha escrito exactamente.

Son unas palabras muy parecidas a las que ha pronunciado Alexia Putella. Ella fue la primera en manifestarse. “Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera Jenni Hermoso”. Todo lo que está pasando a situado al entorno de Rubiales en el punto de mira. Todavía sigue siendo presidente de la Federación Española de Fútbol, pero cada vez son más los que piensan que debería dimitir.

El compromiso de Natalie Portman

La mítica actriz está muy comprometida con el deporte femenino y encabeza una organización que lucha contra la discriminación y contra cualquier forma de acoso: la National Women’s Soccer League. Desde el citado organismo insisten: “El deporte es un modo muy feliz de unir a la gente y tiene además el poder de hacer tangible el cambio para las deportistas tanto en nuestra comunidad como en la esfera profesional”.

La delicada situación de Rubiales

Ángeles Béjar, madre de Luis Rubiales, se ha declarado en huelga de hambre. Lleva 48 horas en la iglesia de la Divina Pastora de Motril y asegura que no descansará “hasta que se haga justicia”. También ha dicho que el exfutbolista “no quiere que siga con esto”.

No obstante, insiste en que no cesará su huelga hasta “que Jenni diga la verdad, esa es la única solución”. Mientras tanto, cada vez hay más famosos importantes que se posicionan al lado de la futbolista. La última en hacerlo ha sido Natalie Portman y su gesto ha tenido tanta repercusión que cada vez se habla más del tema, justo lo contrario a lo que quiere Ángeles Béjar.