Aitana desvela la fecha de lanzamiento de ‘Alpha’, su tercer álbum de estudio

La cuenta atrás para la nueva era musical de Aitana ha comenzado. Alpha, el tercer disco de la artista catalana, ya está en camino. Un disco que se presenta como uno de los álbumes nacionales más esperados de este 2023, y que ya tiene fecha de lanzamiento.

La artista catalana ha vuelto de las vacaciones de verano con las pilas cargadas y, tras el estreno de la canción miamor, su esperada colaboración junto Rels B, ha confirmado a través de sus redes sociales la fecha de lanzamiento de su nuevo disco, Alpha, el tercero de su imparable carrera en la música.

El nuevo trabajo de Aitana, que incluirá canciones como Los Ángeles, The Killers o Las Babys, llegará el próximo viernes 22 de septiembre, justo a tiempo para el inicio de su Alpha Tour. La nueva gira por España de la artista arranca el 1 de octubre en Valencia y se despedirá el 5 de diciembre en el Wizink Center de Madrid.

Alpha es un disco que comenzó a gestarse hace tan solo unos meses, pues la idea de Aitana para su tercer álbum era muy diferente. En un principio, el nuevo disco de la artista iba a ser más urbano y de ritmos bailables, pero con el viaje a Los Ángeles de principios de este año hubo un cambio de planes.

Durante ese viaje, tal y como ella misma explicó, Aitana rehizo el disco casi al completo, dejando tan solo Formentera y En el coche, dentro del repertorio de su nuevo disco. De esta forma, canciones como Berlín, Quieres u Otra Vez, se quedan fuera del tercer álbum de la artista.

No obstante, Aitana se encuentra en una nueva etapa profesional y no es ningún secreto que su nuevo disco no seguirá la línea del pop estándar que lanzando en el último año, por lo que finalmente esas canciones no formarán parte del álbum.