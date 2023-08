Los puntos que desmontan el no consentimiento de Jenni Hermoso al beso de Rubiales

El beso de Luis Rubiales a la internacional española Jenni Hermoso en plena celebración del Mundial de Fútbol sigue trayendo cola, de una mera anécdota «a la que no hay que darle importancia» a convertirse en una cuestión de Estado que le ha costado el puesto al directivo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), suspendido por la FIFA durante 90 días, y ha tenido como víctima colateral al propio seleccionar campeón del mundo. Un nuevo vídeo en el que se ve a Jenni Hermoso bromeando con sus compañeras pone de nuevo en tela de juicio no hubo consentimiento en el beso de Rubiales.

Estos son los puntos que muestran cómo la versión de Jenni Hrmoso pasó de la mera celebración al beso no consentido y una movilización social en toda España, y parte del extranjero, contra el gesto de Rubiales:

«Se va a quedar en una anécdota»

El domingo 20 de agosto la Selección española de fútbol se proclamó campeona del mundo. El fútbol femenino alcanzaba su culmen. Durante la entrega de trofeos, Jenni Hermoso se encontró con el entonces presidente de la Federación Luis Rubiales y éste le dio un beso en la boca. La propia jugadora relataba al programa Tiempo de Juego (Cope) cómo había vivido el momento.

La jugadora, de 33 años, aseguró en los micrófonos del programa radiofónico: «Ha sido la emoción del momento, no hay nada mas allá. Se va a quedar en una anécdota», a lo que la internacional añadió que no le había gustado y que «no lo esperaba».

Hermoso consintió el beso: «Pues vale»

Pese a las palabras de la jugadora quitando hierro al asunto, las declaraciones y la petición de perdón de Luis Rubiales no contentaron a todos. Hubo personas que consideraban escandaloso que el presidente de la RFEF besara a una jugadora en la boca, hubiera o no celebración, y desde sectores del Gobierno comenzó a extenderse la opinión de que las disculpas no eran suficientes.

En ese momento, la RFEF difundió un vídeo de la celebración de las jugadores en el vestuario tras el partido. En el vídeo se produce esta conversación entre Jenni Hermoso y sus compañeras:

Jugadora: «¿Quien se ha besado? A ti».

Jenni Hermoso: «Sí».

Jenni Hermoso: «¡Eh, pero no me gustado, eh!».

Jugadora: «¿No te ha gustado?».

En ese momento, varias jugadores se ponen a ver el momento.

Jugadora: «¿Qué has dicho?».

Jenni Hermoso: «Pues vale».

Jugadora: «Tía, ¿de verdad?».

Jugadora: «¿Qué haces tía?».

Jenni Hermoso: «¿Pero qué hago yo, mírame a mí. ¡Mírame!».

Miembro staff: «¿Ha habido lengua?».

La RFEF siguió disculpando a Rubiales

Cuando el pasado jueves día 24 todo el mundo daba por dimitido a Rubiales, incluso personas cercanas al directivo aseguraban que lo anunciaría al día siguiente en una Asamblea Extraordinaria de la Federación, el viernes 25 Luis Rubiales sorprendió a todos haciendo una defensa a ultranza de su gesto y asegurando que no iba a dimitir.

Rubiales narró cómo él mismo le había preguntado a Jenni Hermoso si le podía dar un beso. Algo que corroboraba el vídeo que había visto la luz días antes y en el que la jugadora decía «pues vale» a la pregunta del presidente de la Federación.

El vídeo de Hermoso alzando a Rubiales

Además, al día siguiente de la Asamblea, de nuevo desde el órgano federativo se dio a conocer un vídeo en el que se podía apreciar cómo Jenni Hermoso alzaba a Rubiales momentos antes de recibir el beso en el podio, un gesto de complicidad y alegría junto al máximo responsable del fútbol español, hasta ese momento.

«Ella fue la que me subió en brazos, me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije: olvídate del penalti, has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este campeonato. Y ella me contestó: eres un crack. Y yo le dije: ¿un piquito? Y ella dijo ‘vale’», explicó Rubiales.

Las jugadoras en el autobús: «¡Beso, beso!»

Un nuevo vídeo sobre la reacción de Jenni Hermoso al beso de Luis Rubiales ha visto la luz en las últimas horas. Durante la celebración del Mundial en el bus del equipo cuando las jugadores volvían al hotel, se ve a la futbolista de la selección bromeando con sus compañeras.

Primero enseña un meme en el que se compara su beso con Rubiales con el que el guardameta internacional español Iker Casillas le dio a la periodista Sara Carbonera cuando ésta le entrevistaba en la zona mixta tras ganar el Mundial de 2010. «Como Iker y Sara», ríe Hermoso mostrando la pantalla de su móvil con la imagen.

Todavía había compañeras que no habían visto el vídeo. Jenni Hermoso comienza a gesticular para explicarles lo que pasó. «Emocionado y tal, viene y me cogió así –imitando con sus manos el movimiento de Rubiales–.

En una acción posterior, varias de ellas de las jugadoras internacionales piden un nuevo beso coreando «¡beso, beso, beso, beso!», entre risas. «El Rubi con la Jenni, que se han dao un pico», explica una de las campeonas del mundo a otra compañera. E incluso aparece el mandatario, con el que aparentemente parecen guardar buena relación, puesto que le corean con gritos de «¡presi, presi!» y Rubiales les pide que paren porque le daba «vergüenza».