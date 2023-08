El vídeo que usa la RFEF como prueba de que Jenni Hermoso consintió el beso de Rubiales: «Pues vale»

Un vídeo utilizado por la RFEF corrobora la versión de Rubiales en la Asamblea sobre el consentimiento en el momento del beso. El presidente de la Federación dejó claro en la Asamblea General y Extraordinaria que su beso con Jenni Hermoso había sido consentido y un vídeo de la celebración del vestuario tras ganar el Mundial da la razón al dirigente español que ha sido denunciado al TAD por el CSD.

«Pues vale». Estas son las palabras que pronunció Jenni Hermoso durante la fiesta en el vestuario después de que sus compañeras le preguntaran por el beso con Luis Rubiales. Unas palabras que estarían de acuerdo con la declaración del presidente del a Federación, que dejó claro que la jugadora había dicho «vale» cuando le preguntó si se daban un «piquito» durante la ceremonia después de que España ganara el Mundial de fútbol femenino.

El vídeo, que ya vio la luz hace unos días pero que pasó desapercibido, tienen lugar en la celebración en el vestuario de la selección femenina minutos después del famoso beso. La propia Jenni Hermoso estaba grabando un directo a través de las redes sociales mientras veían el famoso «piquito».

Esta es la conversación en el vestuario:

Jugadora: «¿Quien se ha besado? A ti».

Jenni Hermoso: «Sí».

Jenni Hermoso: «¡Eh, pero no me gustado, eh!».

Jugadora: «¿No te ha gustado?».

En ese momento, varias jugadores se ponen a ver el momento.

Jugadora: «¿Qué has dicho?».

Jenni Hermoso: «Pues vale».

Jugadora: «Tía, ¿de verdad?».

Jugadora: «¿Qué haces tía?».

Jenni Hermoso: «¿Pero qué hago yo, mírame a mí. ¡Mírame!».

Miembro staff: «¿Ha habido lengua?».

Estas palabras de Jenni Hermoso dan la razón a un Luis Rubiales que dejó claro en su discurso en la Asamblea General y Extraordinaria de la Federación que el beso había sido consentido porque ella dijo «vale» a su proposición. «En el momento que apareció Jenni, me levantó del suelo y casi nos caemos. Y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella me subió en brazos y nos abrazamos. Le dije que se olvidara del penalti. Le dije que habíamos ganado el Mundial gracias a ella. Me respondió que era un crack. Le pregunté, ‘¿un piquito?’ Y ella dijo, vale», afirmó el presidente.

Hermoso cambia el discurso

Con el paso de los días, y aunque Jenni Hermoso intentara quitarle hierro al asunto en una entrevista posterior en Cope, la futbolista ha cambiado el discurso hasta dejar claro que se sintió vulnerable y víctima de una agresión. Unas palabras que dictan muchos de las pronunciadas minutos después de levantar al cielo de Sídney la copa del mundo.

«Me sentí vulnerable y víctima de una agresión. Sencillamente, no fui respetada», afirmó Jenni Hermoso en un durísimo comunicado que publicó en sus redes sociales horas después de que Luis Rubiales asegurara que su beso fue consentido. «En ningún momento se produjo la conversación a la que Rubiales hizo referencia y que, ni mucho menos, su beso fue consentido. De la misma manera quiero reiterar como ya hice en su momento que este hecho no ha sido de mi agrado», aclaró la jugadora en unas palabras que han dado la vuelta al mundo.