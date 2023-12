Aitana Bonmatí se ejercita con el resto de la selección antes del partido ante Suecia

Aitana Bonmatí se ejercitó en el último entrenamiento de España, antes de medirse a Suecia. La selección preparó la última jornada de la Liga de las Naciones en el Estadio de la Rosaleda, donde recibirá a las nórdicas buscando volver a ganar, tras caer en el último partido disputado ante Italia. La Balón de Oro fue la gran novedad en la sesión previa al encuentro, puesto que se ausentó en la del domingo al estar indispuesta, en medio de la tensión con Montse Tomé tras el partido ante las italianas.

De cara al partido, por tanto, la futbolista del Barcelona apunta a la titularidad. Su presencia era duda, pero tras ejercitarse con el resto de sus compañeras sobre el césped del estadio del Málaga, parece que sí que estará a disposición de la seleccionadora. Todo, después de la polémica que se generó con su cambio en el descanso ante las azzurre y el caos que llevó a España a estar con una futbolista menos durante los primeros dos minutos de la segunda mitad.

Las otras 23 futbolistas se han entrenado también con normalidad durante los 15 minutos de la sesión abierta a la prensa. Montse Tomé podrá contar con todas las futbolistas convocadas para este parón en la última jornada de la Liga de las Naciones, a excepción de Lucía García por acumulación de tarjetas. No tendrá, por tanto que dejar fuera a ninguna de las jugadoras a las que llamó, puesto que convocó a 24 jugadoras debido a las dudas que había con Irene Paredes por la amigdalitis que la mantuvo dos semanas de baja con el Barça.

El caso Aitana provoca un nuevo lío en España

La figura de Aitana Bonmatí se ha puesto en el centro de la polémica en las últimas horas. Montse Tomé habló al término del encuentro ante Italia de lo sucedido tras el descanso, del que España regresó con una menos y que llevó a la selección a estar en inferioridad durante dos minutos, tiempo suficiente para que les empataran el partido. La seleccionadora señaló que la jugadora del Barcelona había avisado «tarde» de que no podía seguir, lo que les impidió realizar a tiempo el cambio.

Sin embargo, faltaba por descubrirse que tras ese caos, había un momento de tensión entre ambas. La mediocentro no encajó bien las críticas durante la charla del medio tiempo y dijo no encontrarse en condiciones de jugar la segunda parte. Eso provocó que Montse Tomé tomara sin apenas tiempo la decisión de meter a Esther en el terreno de juego, lo que les llevó a saltar con una menos al césped, puesto que la delantera no estaba preparada para entrar en ese momento.

Aitana se pronunció en redes sociales para aclarar lo sucedido, pero lejos de apagar el fuego, lo incrementó con su ausencia en el entrenamiento del domingo. La jugadora no estuvo presente en la sesión y desde la RFEF apuntaban a que se debía por una «indisposición», sin entrar en mayores detalles, generando todo tipo de dudas sobre un nuevo problema que surge en el vestuario de la selección campeona del mundo cuando todo parecía haberse calmado.