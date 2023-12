Aitana se pronuncia tras la polémica del cambio con Montse Tomé: «No me sentí bien y…»

Aitana Bonmatí se ha pronunciado después de la polémica surgida con su cambio en el España-Italia y las palabras de Montse Tomé, que afirmó que avisó tarde al cuerpo técnico, provocando que la selección femenina saliera con una jugadora menos. En las últimas horas, se ha conocido que hubo tensión entre ambas durante la charla del descanso. Ahora, la Balón de Oro ha querido aclarar lo sucedido, diciendo que las informaciones que se han desvelado «no se ciñen a los hechos acontecidos».

La jugadora del Barcelona ha señalado que «durante el descanso» no se sintió «bien», por lo que pidió «ser sustituida». «Entendí que lo mejor para el equipo era que entrara otra compañera», ha comentado Aitana en un mensaje publicado en redes sociales sobre lo sucedido en el descanso del partido entre España e Italia.

La futbolista resta importancia a lo sucedido y se centra en recalcar que la selección española logró el pase a las semifinales de la Liga de las Naciones, donde peleará por una plaza en los Juegos Olímpicos y por un nuevo título. «A partir de aquí, la situación no tiene más y lo importante es que el equipo consiguió la clasificación para la Final Four», añade.

Aitana no salió al terreno de juego y, según lo que ha trascendido, tuvo una charla tensa con Montse Tomé durante el descanso. Como informó la seleccionadora al término del encuentro, la mediocentro comunicó tarde al cuerpo técnico que no se encontraba en condiciones de iniciar la segunda mitad. Un hecho que provocó el caos, puesto que se decidió sobre la marcha que entrase en su lugar Esther González, a la que no le dio tiempo a estar preparada para entrar al terreno de juego.

España comenzó la segunda parte con una jugadora menos y tardó dos minutos en volver a contar con 11 futbolistas sobre el césped. Italia lo aprovechó para empatar el partido, generando un desconcierto que llevó a la selección a verse superada en todos los aspectos por las azzurre. Remontaron las italianas y terminaron llevándose el duelo por 2-3, algo que no comprometió la presencia de la selección femenina en la Final Four de la Liga de las Naciones.

Aitana habla sobre la tensión con Montse Tomé

Aitana Bonmatí se ha pronunciado en sus redes sociales, tratando de aclarar lo sucedido con Montse Tomé en el descanso: «Tras todas las informaciones y noticias surgidas sobre la situación de ayer y viendo la publicación de algunas noticias que no se ciñen a los hechos acontecidos quería esclarecer lo que sucedió. Durante el descanso, no me sentí bien y le pedí al cuerpo técnico ser sustituida porque entendí que lo mejor para el equipo era que entrara otra compañera. A partir de aquí, la situación no tiene más y lo importante es que el equipo consiguió la clasificación para la Final Four».