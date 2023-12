La reacción de Athenea tras el caos de los cambios de España: «No se puede repetir»

Athenea del Castillo ofreció una versión muy distinta a la que dio Montse Tomé sobre lo sucedido tras el descanso del España-Italia. Mientras que la seleccionadora afirmó que se enteran de que Aitana no puede seguir al final del descanso, sin tiempo para preparar su cambio, la jugadora del Real Madrid señaló que les comunicaron las dos sustituciones al inicio de la charla. «Los cambios los ha dicho nada más empezar la charla, habrá sido un error de cálculo, no te podría decir pero no se puede repetir», señaló Athenea en zona mixta.

La selección saltó con una jugadora menos al terreno de juego en la segunda parte. Montse Tomé hizo dos cambios, pero sólo entró una jugadora. Lucía García, que sustituía a Athenea, ingresaba al césped poniéndose la camiseta a última hora y se ataba las botas con el balón ya en juego. Por otra parte, el cambio de Aitana Bonmatí no estaba preparado, pero la Balón de Oro se quedó en el vestuario. Esther tardaba dos minutos en entrar al terreno de juego e Italia aprovechaba el desajuste para hacer el empate.

«Hemos empezado con una jugadora menos pero no sabría decir el por qué», reconocía Athenea en zona mixta, tras la derrota de España. Continuaba reconociendo que se trataba de un fallo por parte del cuerpo técnico, dando una versión muy distinta a la que dio la seleccionadora: «Son cosas que no se pueden volver a repetir. Ha sido un error y pedimos disculpas porque no se puede volver a repetir».

La atacante del Real Madrid no supo de lo sucedido hasta que terminó el partido y se la preguntó por ello, puesto que se encontraba duchándose en los vestuarios cuando España saltó al terreno de juego para iniciar la segunda parte: «Me estoy enterando ahora. No se puede permitir, los cambios los ha dicho al empezar la charla. Nosotras ya sabíamos que nos quedábamos en el banquillo».

Athenea desmonta la versión oficial

Otra de las jugadoras que se pronunció sobre lo sucedido fue Tere Abelleira. La mediocentro jugaba en casa y se la vio bastante enfadada por lo sucedido al inicio de la segunda mitad. «Sinceramente, no sé lo que pasó, pero no nos podemos permitir esas cosas. Hay que corregir estas cosas, no puede volver a pasar», reconoció.

La gallega afirmó que ese caos afectó al equipo a la vuelta del descanso, aunque no explicó su versión de lo que pasó: «Fue un poco de desconcierto porque empiezas con una menos, te meten el gol y luego el segundo. 15 minutos de despiste no te los puedes permitir a este nivel».

El gol de Italia provocó que España desconectase del partido durante varios minutos, lo que llevó a las azzurre a darle la vuelta al encuentro y terminar remontando el encuentro. Por suerte, los deberes de la selección estaban ya hechos. Haber ganado los cuatro primeros partidos permitió que, tras la derrota de Suecia, se obtuviera la clasificación matemática para la Final Four de la Liga de las Naciones, donde habrá dos plazas en juego para París 2024.