Montse Tomé y el lío con los cambios: «Athenea no tuvo la información adecuada para hablar»

Montse Tomé se ha pronunciado acerca del caso Aitana que ha devuelto la polémica al vestuario de la selección femenina y sobre las palabras de Athenea del Castillo tras el encuentro ante Italia: «No tuvo la información adecuada para hablar», ha señalado la seleccionadora sobre el conflicto que se dio en el descanso. Sobre la Balón de Oro, que no se ejercitó el domingo, tras conocerse la tensión entre ambas, ha destacado que «los médicos nos informaron que se encontraba indispuesta» y que por ello entrenó. Además, se remitió a sus palabras tras el partido ante Italia y afirmó que la relación entre ambas está «bien».

Sobre las informaciones que hablaban de un conflicto en el vestuario entre Tomé y Aitana, la seleccionadora dijo que «no haría bien si lo expongo», puesto que «lo que ocurre dentro» del vestuario quieren «cuidarlo, protegerlo y que sea nuestro». «No ha sido un camino fácil desde que comenzamos, nos hemos impuesto con profesionalidad y ahora pues estamos en una línea positiva», indicó sobre sus primeros meses en el banquillo de la selección.

«Nosotros somos muy profesionales, tanto staff como jugadoras, en ver cómo entrar en esa estructura y nuestra mente está en eso, en el equipo y tenemos que sumar todos», habló sobre el encuentro ante Suecia, al mismo tiempo que afirmó que no quiere que se manche «lo que han logrado» en este tiempo.

Sobre el cruce de contradicciones tras el encuentro ante Italia, la seleccionadora señaló que «Athenea no tuvo la información adecuada para hablar». Para zanjar el tema, Montse Tomé lanzó un mensaje «positivo», pero : «No nos gusta perder y estamos en el camino de ajustar las cosas. Hay que valorar que estamos clasificadas para las semifinales y es positivo. Ha habido cosas muy positivas pero cosas que hay que mejorar».

Precisamente, sobre esas cosas que mejorar fue preguntada. Más allá del error ante Italia, también se dio otro en el anterior partido ante Suiza, donde no se mandó a la UEFA la convocatoria actualizada. «Estas cosas no nos gustan que ocurran. Tratas de solucionarlo y seguir adelante. Ahora estamos en este punto. A veces ocurren imprevistos y tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar», apuntó.

Respecto al partido, Tomé no desveló si hará rotaciones, puesto que España no se juega nada: «Nosotros tenemos muy pocos partidos, pocas fechas para ver al equipo y tenemos suerte de contar con 23 jugadoras que queremos ver. Suecia no hace mucho cambio en la estructura y valoraremos quiénes podrán comenzar».

Centradas en Suecia

También compareció ante los medios Laia Aleixandri. La jugadora del Manchester City pasó de ser un descarte por decisión técnica de Jorge Vilda ha convertirse en pieza fundamental para Tomé. La central es indiscutible, formando dupla en el eje con Irene Paredes, y ha querido pronunciarse sobre la etapa que está viviendo: «He vuelto a una selección campeona del mundo y en eso sí que lo veo reflejado, en aportar, ser un equipo campeón, la confianza de Montse, dar mi mejor versión…»

También destacó que «la palabra equipo no se pone en duda» después de lo sucedido en el último partido y quiso centrarse en Suecia: «Lo más cercano es el partido de mañana, estamos muy contentas de jugar aquí en Málaga. Tenemos que tener exigencia máxima y lo que sucedió no puede volver a suceder».