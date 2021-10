Se aproximan algunas de las citas más interesantes del año, en cuanto a ofertas y compras interesantes. El Black Friday 2021 y el Cyber Monday 2021. ¿Cuándo se realizan estas jornadas y qué podemos encontrar en ellas? Lo vemos.

El Black Friday está unido al día de acción de gracias en Estados Unidos, que tiene lugar el cuarto jueves del mes de noviembre. Por tanto, en este 2021, se celebrará el próximo 26 de noviembre. Ahora bien, hay ciertas tiendas, especialmente online, que suelen adelantar este día y ya tienen ofertas unos días antes.

Y la cosa no queda aquí, si no que, no dura un día, si no ya casi una semana. En esta jornada hay ofertas y promociones en distintos productos, especialmente tecnológicos, tanto en tiendas online como físicas.

¿Cuándo se celebra el Cyber Monday 2021?

La jornada del Cyber Monday siempre tiene lugar tras el Friday, así se lleva a cabo el lunes siguiente, y este año, hablamos del 29 de noviembre.

¿Cuándo nació y en qué consiste este día?

El llamado ciberlunes también está dentro de una campaña prenavideña para poder hacerse con las compras un mes antes. Nació para realizar compras únicamente online, si bien con el tiempo se ha extendido también a las tiendas físicas.

Este día nace hace 16 años, algo menos que el Black Friday, y era para reactivar el comercio online que no era tan usual como ahora.

Así, los portales de Internet, muchos de ellos nuevos y sin gran experiencia online, decidieron ponerse de acuerdo para que los consumidores pudieran comprar todo aquello que no habían podido en la jornada anterior del Black Friday. Así los comerciantes podían vender mucho stock a precios realmente rebajados.

Si bien, y de igual forma que la anterior celebración de ventas, en inicio estas ofertas duraban un día, ahora las marcas también lo extienden durante más días para acabar de vender el stock que les sobra.

Aunque no es tan importante ni tiene tanta demanda como el Black Friday, cada vez es más conocido y los consumidores aprovechan para hacer ya sus compras navideñas con antelación. Se cree que este año va a ir a más porque el problema de abastecimiento en las materias primas puede hacer que los usuarios adelanten ya sus regalos para tenerlos a tiempo.

Los expertos en gran consumo comentan que no prevén desabastecimientos, pues creen que tienen suficiente stock para tales campañas, algo que, sin embargo, preocupa a la población.