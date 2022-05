Resuelto el misterio: ¿el chocolate puede ponerse malo?

El chocolate es uno de los alimentos más consumidos de todo el mundo, y una de las preguntas más frecuentes sobre él es si puede ponerse malo. Pues bien, lo cierto es que, si se conserva adecuadamente, el chocolate puede conservar todas sus propiedades durante un largo periodo de tiempo.

¿Significa esto que el chocolate no caduca? No. El chocolate caduca, pero no lo hace del mismo modo que otros alimentos como la leche o la carne cruda, los cuales, una vez pasada la fecha de caducidad, se estropean.

El chocolate lo que tiene es fecha de consumo preferente, que en los envases se refleja del siguiente modo: «consumir preferentemente antes del fin de mes y año». ¿Qué quiere decir esto? Que es mejor consumirlo antes de la fecha indicada, pero que si se consume después no supone riesgo alguno para la salud si las condiciones de conservación han sido las adecuadas.

La razón de por qué esto es así tiene que ver con el alto contenido en azúcares y grasas y el bajo grado de humedad del chocolate. La combinación de ambos factores hace que sea un alimento muy duradero, cuya fecha de consumo preferente puede oscilar entre los 12 y los 24 meses.

En lo que respecta a los distintos tipos de chocolate que existen, el negro es el que más dura. Por el contrario, el chocolate blanco y con leche suelen tener una fecha de consumo preferente más próxima porque entre sus ingredientes se encuentran los lácteos.

Lo mismo ocurre con el chocolate que contiene frutos secos y frutas. Si pasa mucho tiempo, es probable que el chocolate sepa mal porque estos ingredientes se suelen enranciar.

Consejos para conservar el chocolate

Aunque casi todo el mundo tiene el chocolate en la nevera, los expertos no recomiendan hacerlo. El cambio brusco de temperatura al sacarlo y luego volver a guardarlo hace que se ponga blanquecino debido al efecto «fat boom». Lo que ocurre es que, con el contraste, los cristales de grasa de la manteca de cacao se separan del chocolate y suben a la superficie.

Por supuesto, hay que alejar el chocolate de cualquier fuente de calor porque si está a más de 26 grados durante más de dos horas se empezará a fundir. Lo mejor es almacenarlo en un lugar fresco, oscuro y bien ventilado.

Una vez abierto el envase, es indispensable cerrarlo bien para no exponerlo a fuertes olores, evitando así que pierda sus propiedades.