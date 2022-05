¿El chocolate es afrodisíaco? El falso mito a disipar

Hay numerosos alimentos que se cree que han sido capaces de estimular el deseo sexual desde la antigüedad. Desde las ostras hasta la guindilla, la lista incluye varios alimentos que no deben faltar en la mesa de quienes tienen en mente una sobremesa apasionada . Pero no todos los comúnmente conocidos son realmente útiles debajo de las sábanas. Y te sorprenderá descubrir que el chocolate, por ejemplo, no es afrodisíaco. Una revelación que podría escandalizar a los amantes de este dulce manjar, muchas veces incluido en los menús de los enamorados en forma de postre, para cerrar una comida que antecede a un encuentro ameno e íntimo. Descubramos el porqué en realidad, el chocolate no es un afrodisíaco.

Mitos a disipar sobre el chocolate

Los beneficios del chocolate, gracias a su alto contenido en cacao, son realmente múltiples ( no es casualidad que se recomiende consumir al menos una vez a la semana y especialmente si se trata de chocolate negro ), si se consume con moderación. Pero entre estos, y tenemos que desmentir este mito, no está el relacionado con la pasión sexual . Sin embargo, sí que tenemos que decir que el chocolate contiene sustancias que contribuyen al bienestar y la felicidad . Entre estas, la fenitelamina, responsable de la producción de dopamina, y la anandamida, que estimula la liberación de endorfinas las cuáles actúan sobre el cerebro y provocan sensaciones de placer. De hecho, también se dice que el chocolate puede sustituir al deseo sexual.

Pero entonces, ¿por qué el chocolate no se puede considerar como un alimento afrodisíaco? Según informa el portal The Conversation, parece que todo tiene que ver con la cantidad de estas sustancias particulares presentes en este alimento: son muy pocas y se metabolizan demasiado rápido para poder realizar una estimulación cerebral.

Hay quienes juran, sin embargo, que morder una barra de chocolate negro o disfrutar de un delicioso mousse de cacao tiene efectos extraordinarios en el desempeño sexual propio y ajeno. ¿Podría ser un simple efecto placebo ? Al final, poco importa: lo importante es alcanzar la felicidad , y parece que el chocolate lo consiga aunque hayamos desmentido que sea un buen afrodisíaco.

Además aunque no sea afrodisíaco sí que podemos decir que el sexo y el chocolate tienen mucho en común, dado que ambos hacen que los vasos sanguíneos se dilaten (lo que se conoce como vasodilatación) y acentúan el enrojecimiento, especialmente porque el chocolate siempre ha sido tradicionalmente una bebida caliente.