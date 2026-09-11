La reflexión de Sartre, filósofo, sobre la felicidad: «No es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno hace»

La felicidad es un estado que los expertos catalogan como algo esencial para que el ser humano adquiera un momento de plenitud. Aunque la cuestión se sitúa en cuándo es la situación perfecta para abrazar esa felicidad. Uno de los filósofos franceses más influyentes del siglo XX es Jean-Paul Sartre, el cual cuestiona la felicidad a través de la siguiente frase: «La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace».

El mensaje que quiere transmitir es si realmente la felicidad significa conseguir todo aquello que una persona desea o por el contrario, aprender a encontrar el sentido de lo que hace. Su pensamiento se relaciona con la libertad y responsabilidad que posee cada persona sobre su propia existencia, ya que para el filósofo existencialista el ser humano se construye a través de sus acciones y decisiones.

El significado

La diferencia entre hacer lo que uno quiere y querer lo que uno hace puede que parezca inexistente, pero cambia por completo la forma que una persona tiene de adquirir la felicidad. Cuando uno hace lo que quiere plantea la felicidad como la responsabilidad de cumplir deseos relacionados con el trabajo, viajar, ganar más dinero, alcanzar objetivos o lo que se crea que vaya a proporcionar el bienestar.

En cambio, querer lo que uno hace se resume en que en vez de esperar que las circunstancias se adapten por completo a los deseos de una persona, invita a encontrar sentido en las decisiones que ya han tomado y en las actividades que forman parte de la vida cotidiana. Por eso, esto último enfatiza en la idea de uan felicidad que no es una recompensa que hace su aparición cuando un individuo consigue lo que busca. A su vez, se relaciona con la manera en la que una persona se posiciona frente a su vida.

¿Qué hace feliz a una persona?

La pregunta más repetitiva en la actualidad, donde la búsqueda del bienestar personal crece poco a poco, es si hacer lo que se quiere es sinónimo de ser más feliz. Sartre reflexiona sobre esto y asegura que «quizá conseguir todo lo que queremos no sea suficiente para sentirnos felices». En el momento en el que una persona desea algo porque piensa que lo logrará, hace que la felicidad aparezca. Aunque, una vez alcanzado ese objetivo aparecen nuevos deseos y así continuamente. Así que, la propuesta del filósofo gira hacia otros caminos como aprender a valorar, asumir y dar significado a lo que los seres humanos elijan hacer.

En la actualidad

La cita de Jean-Paul Sartre ha ido ganando popularidad con el tiempo y las redes sociales se han encargado de hacerse eco de la misma difundiéndola. Por lo tanto, esta reflexión habla sobre la felicidad y plantea dos incógnitas sin respuesta que consisten en si el ser humano espera que su vida cambie para pode alcanzar la felicidad o intentar encontrar sentido en la vida que pretenden construir. El experto señala que quizá ahí se encuentre el secreto, en que la felicidad no comienza cuando se consigue todo lo que se desea, sino cuando una persona cambia la forma de mirarlo y vivirlo.