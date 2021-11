Los huevos más tiernos están prohibidos en los Estados Unidos. Pero no porque sean «nocivos» para la salud, sino porque se consideran peligrosos para la seguridad de los niños. Descubramos entonces el motivo por el que los huevos Kinder no se venden en Estados Unidos.

¿Por qué los huevos Kinder están prohibidos en Estados Unidos?

Armas sí, huevos Kinder no. La percepción del peligro en los Estados Unidos de América parece ser un tema bastante complejo y controvertido. Por lo visto el producto estrella de la multinacional italiana Ferrero está prohibido en Estados Unidos desde 1938, cuando se aprobó una ley que prohíbe los dulces que contengan objetos no comestibles que pudieran ingerirse por error.

No obstante, los fans de los huevos Kinder también existen en Estados Unidos y han estado luchando durante mucho tiempo para que el éxito de Ferrero sea aceptado en su país. Por ello a finales de 2017 se alegraron tras darse a conocer la noticia de que en 2018 los huevos de Kinder iban aterrizado en Estados Unidos, pero fue un malentendido: no eran los huevos con pequeña sorpresa en su interior, sino Kinder Joy, otras versión del huevo Kinder que divide en dos el producto. De este modo, por un lado se puede encontrar el dulce con chocolate y por el otro, la sorpresa.

Huevos Kinder prohibidos en los Estados Unidos

Estados Unidos de América sigue siendo el único gran mercado del mundo donde Ferrero no puede ofrecer sus famosos huevos. Incluso las Kinder sorpresa introducidas ilegalmente en suelo estadounidense no son toleradas por las autoridades. La Aduana recuerda constantemente que los huevos de Kinder no están permitidos: según los datos divulgados por las autoridades, en 2011 se requisaron más de 60.000 huevos. El motivo de la prohibición es el peligro al que estarían expuestos los niños al consumir el producto que contiene objetos no comestibles que podrían ingerirse fácilmente por error: «Estas golosinas pueden ser bonitas, pero son demasiado peligrosas para que los niños las importen según la ley de EE. UU.» dijeron las autoridades. Las infracciones se castigan con sanciones económicas.

La lucha por la legalización de los huevos Kinder

Probablemente la prohibición a la que están sujetos los Kinder Sorpresa en Estados Unidos haya contribuido a que este producto sea aún más querido y deseado por los lugareños. En 2011, Leslie Dannelly lanzó Free the egg (traducido «Libera el huevo») con el objetivo de recoger firmas para la legalización de los huevos Kinder. Hay quienes dicen estar satisfechos con el sustituto de Kinder Joy, pero también quienes lo definen solo como falso y nunca dejan de luchar por el original. En su petición, Dannelly también señala que aunque ha habido algunas muertes por ingerir sorpresas de Ferrero en el pasado, la probabilidad de que ocurran es menor que la de ser alcanzado por un rayo. Lo que hace incomprensible la prohibición es también el hecho de que a un productor estadounidense se le haya permitido lanzar al mercado un dulce muy similar al Kinder sorpresa: estamos hablando de Candy Treasure, una empresa de Nueva Jersey, y su huevo Choco Treasure que contiene un sorpresa de plástico.