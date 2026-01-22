Palo confirmado para bares y restaurantes: la novedad de la UE que llega a partir de este día y nos afecta a todos

Cuando vamos a un restaurante, generalmente nos dan el ketchup, la mostaza o la mayonesa en sobres individuales. Es algo totalmente normalizado y que ya hemos integrado en nuestra vida cotidiana, pero, a partir de agosto de 2026, la situación cambiará por completo. El Reglamento (UE) 2025/40, conocido como Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) (Reglamento sobre Envases y Residuos de Envases) prohíbe determinados formatos de envases en establecimientos de hostelería, y en unos meses estos estarán obligados a retirar los sobres individuales.

Esta medida forma parte de la estrategia de la Unión Europea para cambiar hábitos de consumo considerados «insostenibles»y reducir residuos plásticos. Ahora bien, aunque entrará en vigor en agosto de 2026, no se aplicará de forma inmediata en todos los bares y restaurantes, ya que la UE ha establecido un calendario progresivo. Asimismo, en España, la Ley 7/2022 permite el uso de envases monodosis, siempre y cuando estén fabricados con plástico compostable certificado y cumplan una serie de requisitos de compostabilidad y gestión de residuos.

La UE quiere acabar con los envases monodosis

Los «productos de plástico de un solo uso», tal y como los define la Ley 7/2022, de 8 de abril, «son los productos fabricados total o parcialmente con plástico y que no han sido concebidos, diseñados o introducidos en el mercado para completar, dentro de su período de vida, múltiples circuitos o rotaciones mediante su devolución a un productor para ser rellenados o reutilizados con el mismo fin para el que fue concebido».

Tras la primera fase de aplicación de la medida en agostos 2026, la Comisión Europea evaluará el impacto de la misma. En enero de 2030, la prohibición se ampliará a todos los envases monodosis de alimentos, cosméticos y productos de higiene. Finalmente, en febrero de 2032, la Comisión Europea evaluará el impacto tanto ambiental como sanitario.

En los hoteles, los minibotes de champú, gel y acondicionador deberán sustituirse por dispensadores fijos recargables.

En restaurantes y cafeterías, los sobres de azúcar, leche, mantequilla, mermeladas y salsas pasarán a tarros colectivos, dispensadores higiénicos o envases reutilizables.

En el servicio en sala, los vasos y platos de un solo uso deberán reemplazarse por opciones reutilizables.

Pero, ¿cómo afectará esta norma a la hostelería? Desaparecerán elementos habituales en los bares y restaurantes, como los sobres de azúcar, ketchup mostaza, lo que obligará a los establecimientos a implantar protocolos de limpieza más rigurosos ante la adopción de dispensadores comunes. Sin embargo, algunos expertos advierten de que la medida puede resultar contraproducente ante la imposibilidad de garantizar la higiene y el control de porciones.

«Todos los países de la UE deben lograr una reducción del 5% de los residuos de envases para 2030 en comparación con 2018, luego una reducción del 10% para 2035 y del 15% para 2040. A partir del 1 de enero de 2030, se prohibirán tipos específicos de envases de plástico de un solo uso, incluidas las bolsas de plástico utilizadas para frutas y verduras frescas no procesadas, o los envases para alimentos y bebidas consumidos en cafés y restaurantes», concluye la UE.

Reglamento sobre Envases y Residuos de Envases

El Reglamento sobre Envases y Residuos de Envases (PPWR), impulsado por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, establece un marco normativo común para todos los Estados miembros con el objetivo de reducir los residuos de envases y avanzar hacia una economía verdaderamente circular. Se trata de un reglamento, no una directiva, basado en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la UE, lo que garantiza su aplicación directa y homogénea en todo el territorio comunitario.

El enfoque del PPWR abarca todo el ciclo de vida del envase, desde el diseño hasta el final de su vida útil, y se aplica a todos los tipos de envases, en línea con otras normativas europeas como las de ecodiseño o baterías. El texto se estructura en 65 artículos, ocho anexos y más de 20 actos delegados y de ejecución.

Uno de los pilares fundamentales es la jerarquía de residuos, priorizando la prevención y la reutilización frente al reciclaje. En este sentido, el reglamento fija como objetivo una reducción del 5 % de los residuos de envases en 2030 respecto a 2018, junto con medidas de apoyo como la minimización y prohibición del sobreenvasado, la limitación del espacio vacío en el comercio electrónico y el impulso de sistemas de reutilización y recarga.

A partir de 2030, todos los envases deberán ser reciclables, cumpliendo criterios de diseño específicos, y en 2035 deberán reciclarse “a escala”. Además, se introducen objetivos obligatorios de contenido reciclado en envases de plástico para 2030 y 2040, con metodologías armonizadas para evitar el greenwashing y excepciones para determinados usos sensibles.

El reglamento también regula los envases compostables, el etiquetado armonizado en toda la UE, la recogida separada y los sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR). Asimismo, refuerza la responsabilidad ampliada del productor (RAP) y promueve la contratación pública verde como herramienta clave para acelerar la transición hacia envases más sostenibles.