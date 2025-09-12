Ni Derecho ni ADE: estas son las carreras con más alumnos arrepentidos en España

Elegir qué carrera universitaria estudiar es una de las decisiones más importantes de la vida. Algunos se dejan llevar por la vocación, mientras que otros se basan en las salidas laborales y el rango salarial.

Independientemente de cuáles sean los factores que influyen en la decisión, hay quienes, una vez graduados, no ven cumplidas sus expectativas. Una encuesta de ZipRecruiter y otra de LinkedIn Noticias España han averiguado cuáles son las carreras con más alumnos arrepentidos.

En la encuesta de ZipRecruiter participaron alumnos de Estados Unidos que habían terminado sus carreras universitarias y ya tenían una vida laboral estable. Pues bien, las carreras con mayor número de alumnos arrepentidos son: Periodismo (87%), Sociología (72%), Arte (72%), Comunicación (64%) y Magisterio (61%).

En la encuesta también se les ha preguntado por el nivel salarial en función de su titulación. Pues bien, los alumnos que estudian ciencias, ingeniería, matemáticas y tecnología son los que más ganan. Las especializaciones en negocios y salud también tienen un sueldo superior a la media.

Algunos expertos señalan que poco a poco el valor de tener una carrera universitaria está despareciendo, y consideran que se debería prestar más atención a la formación profesional, así como en las habilidades que los empleados pueden demostrar más allá de su formación.

Según la encuesta de ZipRecruiter, el 44% de lo alumnos que buscan trabajo después de terminar la universidad se arrepienten de la carrera que han elegido. En España, según los datos obtenidos de la encuesta realizada por Linkedin, el porcentaje es del 38%.

En nuestro país también son Periodismo, Sociología, Comunicación y Educación las carreras con más alumno arrepentidos. La mayoría alegan su descontento a las escasas salida en el mundo laboral. Se sienten frustrados porque su vocación no tiene sitio a nivel de oportunidades y salario.

De los graduados arrepentidos de la carrera que escogieron, la mayoría aseguran que, si pudieran volver atrás, ahora elegirían Administración de Empresas o Informática.

Carreras universitarias del futuro

Las carreras universitarias del futuro estarán definida por los rápidos avances tecnológicos y las cambiantes necesidades del mercado laboral: