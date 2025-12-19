El PP suspende al alcalde de Jérica mientras Bernabé «no ha trasladado a Fiscalía» las denuncias en el PSOE

El presidente de la Generalitat y secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha destacado que los populares han aplicado los estatutos y han actuado de inmediato al destituir como asesor de la Diputación de Castellón y suspender de militancia al alcalde Jérica, Jorge Peiró, imputado por dos presuntos delitos de agresión sexual contra dos menores de edad. Una circunstancia de la que previamente él «no tenía constancia».

Pérez Llorca ha destacado que el caso del alcalde de Jérica «ya pasa a estar en una investigación judicial», lo que a su entender es «la gran diferencia con la cantidad de denuncias que ha habido con mujeres socialistas». Y, en ese sentido, ha criticado que la actual delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y Secretaria de Igualdad del PSOE de Pedro Sánchez, Pilar Bernabé, «habla mucho del alcalde de Jérica, pero aún no ha trasladado a Fiscalía todas las denuncias que se han presentado en su partido».

A este respecto, Pérez Llorca, ha incidido en que «es importante, una necesidad y un claro ejemplo de transparencia que esas denuncias que ha tenido el Partido Socialista se trasladen a Fiscalía y que allí sean investigadas también por los jueces», según como refleja EP.

El alcalde de Jérica, Jorge Peiró, ha sido imputado por dos delitos de agresión sexual contra dos menores de edad. La causa está abierta desde hace meses por la titular del Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción número 1 de Segorbe, quien ha impuesto al primer edil medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación respecto a los dos denunciantes, medidas que continúan vigentes en la actualidad, tal como ha publicado este jueves OKDIARIO.

Pérez Llorca ha explicado que al alcalde de Jérica se le han aplicado los estatutos del PP. Y que, en consecuencia, está suspendido de militancia a la espera de la decisión que finalmente tome el juez. Y que, en el caso de sentencia condenatoria, «sería expulsado inmediatamente». Preguntado acerca de si él confiaba en que el alcalde de Jérica fuera inocente, Pérez Llorca ha explicado que él confía en que «se haga justicia y se actúe rápido», para agregar que «no puedo opinar de algo que no sé».