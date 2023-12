El médico más anciano del mundo da 6 consejos de oro para tener una vida larga y sana

¿Quieres conocer los mejores consejos para tener una vida larga y sana? Howard Tucker, quien cumplió 101 años el 10 de julio, ha sido reconocido por Guinness World Records como el médico (varón) en ejercicio más anciano del mundo. Su participación en un documental puede ofrecer una visión única sobre «el verdadero secreto de la longevidad y la felicidad».

«Cuando nací en 1922, la esperanza media de vida en Estados Unidos era de 58 años para los hombres y 61 para las mujeres. Por eso, como médico y neurólogo centenario, los pacientes me piden a menudo consejos para mantenerse sano, feliz y mentalmente ágil», explica en un artículo publicado en ‘CNBC’.

Estilo de vida

La dedicación y el compromiso que Howard Tucker ha mantenido en su profesión durante tantos años son inspiradores. El disfrute y la satisfacción en lo que uno hace pueden influir en diversos aspectos de la vida, incluyendo la salud física y emocional.

«Llevo 74 años ejerciendo la medicina y todavía me emociono cuando veo a un paciente con un problema de diagnóstico que nunca había visto antes o cuando veo a un paciente con un problema con el que no me había encontrado en 20-50 años», explica.

«Si tienes la suerte de disfrutar tu profesión y aún puedes trabajar, considera la posibilidad de retrasar la jubilación. Muchas personas que se retiran y pasan a ser menos activas en su rutina diaria pueden enfrentar un mayor riesgo de deterioro cognitivo», aconseja el doctor.

Cuando no está trabajando, el Dr. Tucker dedica tiempo a sus cuatro hijos y diez nietos, disfruta viendo eventos deportivos en su ciudad natal de Cleveland (Ohio, EEUU), y comparte contenido en redes sociales como TikTok, donde cuenta con más de 94.000 seguidores. Además, tiene interés en los coches deportivos y disfruta de los batidos.

Ejercicio

«Nadar, correr, hacer senderismo y esquiar hasta bien entrados los 80 me ha mantenido fuerte y sano. Aunque ya no practico el esquí y no soy tan activo como antes, intento caminar al menos 5 kilómetros a paso ligero en la cinta de correr la mayoría de los días de la semana», aseguró en una entrevista con CNBC. Además, en sus redes sociales comparte que realiza excursiones con raquetas por la nieve y ha manifestado su intención de participar en el Triatlón Iron Man el próximo año.

Alimentación

El Dr. Tucker afirma que no se limita, pero al mismo tiempo habla de moderación en la vida y en la dieta: «La moderación nos permite vivir la vida al máximo y, al mismo tiempo, evita que nos pasemos de la raya y afecte a nuestra salud a largo plazo».

Conocimientos

«Todos necesitamos estimular nuestro cerebro a diario. Es crucial ser honesto, trabajar con dedicación y, sobre todo, continuar aprendiendo. He vivido durante 100 años y cada día descubro algo nuevo», destaca.

El Dr. Tucker, además de ejercer como médico, ha impartido clases a médicos en formación hasta tres días a la semana. También se graduó en Derecho y superó el examen del Colegio de Abogados de Ohio a los 67 años.

Tabaco

«Cuando estaba en el instituto, en los años 30, le dije a mi padre que quería empezar a fumar. Me dijo: ‘Me parece bien. Pero, ¿por qué querría alguien meter en sus pulmones algo que no sea aire fresco cuando la vida es tan corta como es?’. Eso me quitó inmediatamente la diversión y la emoción del tabaco», comparte, según recoge ‘Business Insider’.

Familia

«Mi felicidad proviene de tener una esposa extraordinaria y cuatro hijos (todos ellos graduados universitarios y profesionales: tres abogados y un médico). Por último, no siento odio hacia ningún grupo étnico, religión o raza», enfatiza.