Pablo Fernández, tras batir un Récord Guinness: «Hice ayunos de hasta 24 horas para prepararme»

Pablo Fernández atendió a OKDIARIO después de batir el Récord Guinness de nadar más de 102,8 kilómetros en una piscina a contracorriente durante 24 horas. El nadador batió el récord media hora antes de lo esperado y cuenta cómo ha vivido estas 24 horas, cómo salió adelante en los momentos más difíciles y cómo se prepara uno físicamente para afrontar una prueba así. Es su sexto Récord Guinness.

Pregunta: Es su sexto Récord Guinness, parecía impensable cuando logró el primero.

Respuesta: Este es de los más difíciles porque no se trataba sólo de hacer esas 24 horas sino de superar esos 102,8 kilómetros que daba el récord. Hasta los últimos minutos no ha sido posible batirlo pero estoy muy satisfecho.

P: Lo ha batido antes de lo esperado…

R: Sí. Yo esperaba batirlo en los últimos minutos pero más o menos iba en tiempo récord hasta que a las 2 de la mañana he tenido un bajón. A las 6 cuando ha amanecido han venido los niños, me han animado, hemos subido la velocidad en la piscina y hemos recuperado y hemos podido batir media hora antes el récord.

P: ¿Cómo se prepara físicamente para un reto así?

R: Lo primero, nadando mucho. He nadado 3-4 horas todos los días 15 km, hago sesiones de entrenamiento en el gimnasio y luego es muy importante la alimentación. Hago ayunos de 16 y 24 horas para que el cuerpo trabaje con grasas. La alimentación es muy importante. He ingerido más de 20.000 calorías a base de aguacates y chocolate fundamentalmente pero sobre todo mucha concentración. La clave es mantener la concentración en fatiga. Es fácil cuando empiezas a nadar la primera hora pero cuando llevas 20 mantener la técnica es lo más complicado de todo.

P: ¿Cuál ha sido el momento más duro?

R: El momento más duro fue a mitad de la noche. Tuve un problema en el estómago, empecé a sentirme cansado y estaban bajando mis tiempos. Me dio el típico bajón que dices: «Ya no llego». Al final lo que uso es la siguiente brazada, me motiva la siguiente comida y tomarme un aguacate y un chocolate (puro 100%) y luego siempre se supera. Momentos duros siempre hay pero la clave es continuar y no tirar la toalla.

P: ¿En qué pensaba para seguir adelante en los momentos duros?

R: Estaba pensando en los 600 niños que estaban aquí apoyándome, no les podía defraudar. Cuando llegaron a las 6 de la mañana, que habían madrugado todos para verme, dije no puedo defraudarles y me dieron esa gasolina extra para conseguir el récord.

P: ¿Cuál es su siguiente reto?

R: Ahora, descansar y celebrar, que es lo más importante, y después ya veremos. De momento toca descansar que han sido unos meses de mucha intensidad.

P: ¿Hará alguna celebración especial?

R: Ahora vamos a celebrar con todo el colegio. Vamos a hacer otro Récord Guinness de la mayor ola hecha por seres humanos con todos los niños, que les hará mucha ilusión, y mañana tengo una celebración con mi familia y amigos.

P: Ahora a comer…

R: Sí. Han sido muchos meses sin alcohol, sin pan, sin azúcar. Ahora me tomaré un helado o algo que pueda.