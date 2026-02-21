Los expertos, en vilo por la grieta de 17 metros que ha aparecido en este pueblo de España

Este pueblo de España está en vilo al descubrir una grieta de 17 metros que amenaza gran parte de su municipio. Se ha construido en algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca, con ciertas novedades que pueden ser las que nos darán alguna que otra sorpresa inesperada. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. De tal forma que tocará empezar a tener en mente algunos elementos que serán esenciales en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Ha aparecido en este pueblo de España esta grieta que puede poner en riesgo una situación del todo inesperada. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, nos hará reconocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos dará algunos elementos que serán los que nos harán ver el mundo desde otro punto de vista. Este pueblo puede acabar siendo lo que nos haga visualizar este tipo de detalles que serán claves.

Están en vilo los expertos en este pueblo

Este pueblo tiene a los expertos en algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede ser la que nos dará un giro importante de guion que hasta la fecha nadie hubiera imaginado.

La construcción de las viviendas es un elemento que quizás nos afecte de lleno, en estos días en los que cada detalle contará y puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Después de unos días de lluvias abundantes, la situación se complica por momentos.

Deberemos empezar a ver a una naturaleza que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días los que realmente cada detalle puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa. Este territorio que ha acabado siendo motivo de alerta por los expertos.

Muchos de lo que realmente puede acabar generando más de una sorpresa que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días cargados de buenas sensaciones. Esta grieta de 17 metros es una prueba de lo que nos está esperando.

La grieta de 17 metros que ha aparecido en este pueblo

Tal y como se presenta este pueblo ante los expertos de Escapadarural: «A 50 metros de altura, sobre un risco basáltico originado por lava solidificada, está Castellfollit de la Roca. Un pequeño pueblo medieval de un kilómetro de largo situado a la entrada del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, en Girona. El pódium volcánico sobre el que se asienta es el resultado de la acción erosiva a lo largo de miles de años por los ríos Fluvià y el Toronell, que actualmente parecen abrazar al pueblo. Una imagen que podemos contemplar desde el mirador que se encuentra junto a la iglesia de Sant Salvador, situada en uno de sus extremos. Dicen que este mirador cuenta con las mejores vistas de la zona, aunque por la peculiaridad del pueblo, a nuestro parecer la mejor fotografía es la que se puede obtener desde la pasarela que cruza el río Fluvià. Desde allí podremos observar cómo se superponen dos coladas de lava: una de ellas de hace más de 200 mil años de antigüedad y perteneciente al volcán de Batet de la Serra, en Olot; y la otra procedente de los volcanes de Begudá, en Sant Joan les Fonts. La imagen de las casas y la iglesia al borde del precipicio, como si quisieran elevarse hasta el cielo, es una de las más características de Castellfollit de la Roca».

Siguiendo con la misma explicación: «Castellfollit de la Roca es de esos pueblos medievales donde uno pierde la noción del tiempo. Su casco antiguo, que hasta el siglo XV estuvo amurallado, está compuesto de calles estrechas de origen medieval. A lo largo de ellas se sitúan casas de piedra, algunas reconstruidas con rocas volcánicas, de ahí su color negruzco».

Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener y que, puede acabar siendo lo que nos acompañará en este viaje que puede descubrirnos un pueblo al borde del precipicio.

Si este pueblo impresionaba al verlo de lejos con una serie de detalles que, sin duda alguna puede acabar siendo esencial en estos días en los que todo puede ser posible. Este municipio se enfrenta al reto de mantenerse en estos días en los que el clima siempre acaba siendo el detonante de unos cambios claves.