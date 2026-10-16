Colocar tres hojas de laurel junto al radiador y lo agradecerás hasta la primavera: no cuesta nada y ayuda a aliviar las molestias comunes del invierno

Colocar tres hojas de laurel en el radiador puede tener efectos positivos en la vivienda de cara a estos meses de otoño e invierno. Estas hojas expandirán su aroma por todo el hogar, ya que el calor que emana del aparato evaporará los aceites esenciales que le caracterizan. Los expertos también apuntan a que colocar una hoja de laurel detrás de la puerta ayudará a espantar bichos… y también las malas energías. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el uso de las hojas de laurel en una vivienda.

Con el mes de octubre llegan las lluvias y la época de frío, que será un anticipio de lo que ocurra durante los próximos meses de invierno. En esta época del año se convertirán en imprescindibles los clásicos radiadores que repartirán calor en la mayoría de las casas de nuestro país, en las que se sigue utilizando este aparato que va conectado a las calderas de gas natural, gasóleo, biomasa o a una bomba de calor o sistema de aerotermia. Un buen truco para estos meses será maridar estos radiadores con hojas de laurel.

¿El motivo? Según apuntan los expertos en hogar, si depositas tres hojas de laurel en los radiadores, funcionará como ambientador dentro de una vivienda. Esto tiene que ver con las propiedades del laurel, conocido como Laurus nobilis spp.; se caracterizan por tener una gran resistencia y porque son muy aromáticas. Así que el calor que salga del radiador evaporará los aceites esenciales que tiene esta planta. Así que esto provocará un efecto agradable en casa.

El truco del laurel con el radiador

Así que el laurel funcionará como ambientador dentro de una vivienda y transformará el ambiente dentro de ella. ¿Y qué beneficios aporta? El eugenol y el cineol que contiene el laurel ayudarán a despejar las vías respiratorias y esto será muy importante ante la época de frío que llega. El aroma sutil del laurel también provocará un efecto relajante que reducirá los niveles de estrés y ansiedad, por lo que incluso puede ayudar a mejorar la salud mental.

Lógicamente, esto también supondrá un pequeño ahorro en el hogar, ya que no tendrás que gastar en estos aromatizantes artificiales que incluyen ingredientes artificiales. Así que el arte de usar hojas de laurel también tendrá un buen impacto ecológico en la vivienda. Para aplicar este truco de forma correcta, habrá que seguir una serie de pasos con el objetivo de procesar a la perfección este ambientador natural. De esta manera, lo primero que habrá que hacer es limpiar las hojas para quitarles el polvo y después colocarlas sutilmente en el radiador cuando empiece a calentarse.

Otros usos del laurel

Otros expertos también recomiendan utilizar ramas de laurel en casa para espantar los bichos que pueden aparecer en la vivienda, ya que las hojas secas de esta planta contienen componentes como el cineol y el eugenol que sirven para espantar a insectos como moscas, mosquitos, cucarachas u hormigas. En la filosofía Feng Shui, al laurel también se le atribuyen propiedades como protección y la prosperidad de las personas que forman parte de la vivienda.

Las hojas de laurel, cuando están completamente secas, también serán buenas para evitar que aparezca humedad o moho en algunas de la zonas de la vivienda.