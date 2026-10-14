Poner hojas de laurel en la lavadora: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos

Puede que en casa tengas laurel para cocinar, sabiendo el aroma que desprende y lo mucho que aporta por ejemplo, a unas lentejas o a cualquier guiso. Sin embargo, existe un truco con este ingrediente que se ha convertido en protagonista en las redes sociales. Consiste en poner unas hojas de laurel en la lavadora, una práctica con la que se busca dar a la ropa un aroma diferente sin añadir otros productos.

Pero ¿realmente funciona? La respuesta no es tan sencilla como parece. El laurel contiene aceites esenciales y algunos de sus componentes han sido estudiados por sus propiedades antimicrobianas. Esto ha llevado a atribuirle beneficios que, en realidad, no se han comprobado en un lavado convencional. Porque una cosa es analizar el aceite de esta planta en un laboratorio y otra muy distinta meter tres hojas secas entre las camisetas. Per lo que sí puede aportar es un ligero olor vegetal en los tejidos.

Qué ocurre cuando ponemos hojas de laurel en la lavadora

Para entender de dónde viene este truco hay que fijarse en el olor del laurel. Basta con partir una hoja para notar su fragancia, bastante intensa cuando está recién recogida y más suave cuando se ha secado. Ese aroma procede de diferentes sustancias presentes en la planta, entre ellas el 1,8-cineol. Al entrar en contacto con el agua, parte de sus componentes aromáticos pueden liberarse, aunque en cantidades pequeñas.

De ahí viene la idea de añadirlo a la colada, ya que lo que se pretende es que las prendas adquieran algo de ese olor característico, pero no hay que esperar grandes resultados. Por ejemplo, si utilizamos un detergente muy perfumado, probablemente ni siquiera notemos el laurel. Y si las hojas llevan meses guardadas en un armario, su fragancia puede ser todavía menos perceptible. También hay quienes recurren a este truco convencidos de que sirve para eliminar bacterias. Esa creencia tiene su origen en diferentes investigaciones sobre el aceite esencial de la planta, que han observado actividad antimicrobiana frente a determinadas bacterias y hongos. Sin embargo, no está demostrado que las hojas enteras produzcan ese mismo efecto dentro de la lavadora, donde la concentración de las sustancias es mucho menor.

Cómo utilizar el laurel para lavar la ropa

Si queremos comprobar qué ocurre al añadir laurel a la colada, hay un detalle que conviene tener en cuenta: no es buena idea echar las hojas directamente al tambor ya que mientras se hace el lavado se pueden romper con facilidad y dejar pequeños trozos entre las prendas. Además de resultar incómodo, esos restos podrían terminar acumulándose en alguna parte del electrodoméstico.

La alternativa, siempre que el fabricante de la lavadora no lo desaconseje, consiste en utilizar una bolsa de lavado de malla fina que cierre correctamente. En su interior se pueden colocar dos o tres hojas secas. Después, basta con introducirla junto a la ropa y seleccionar el programa que corresponda. No hace falta utilizar más detergente, aumentar la temperatura ni modificar la duración del lavado. De hecho, hacerlo podría perjudicar determinados tejidos. Al finalizar, debemos retirar las hojas y comprobar que la bolsa sigue cerrada. También es preferible hacer una primera prueba con prendas resistentes, por si quedara algún residuo vegetal.

Por qué el laurel no soluciona el olor a humedad

Hay situaciones en las que la ropa sale limpia de la lavadora, pero conserva un olor poco agradable. Sucede especialmente con las toallas, la ropa deportiva y las prendas que tardan demasiado en secarse. Ante este problema, algunas personas prueban a añadir ingredientes aromáticos para disimularlo. Sin embargo, el laurel no va a solucionar una acumulación de humedad ni los residuos que puedan quedar en los tejidos.

A veces, el origen del olor está en algo tan habitual como olvidarse de sacar la colada cuando termina el programa. Otras veces, el problema se encuentra en el cajetín del detergente, en la goma de la puerta o en una limpieza insuficiente del aparato. También influye la cantidad de ropa que metemos ya que si el tambor está demasiado lleno, las prendas no se mueven con la misma facilidad y el lavado puede resultar menos eficaz. Por eso, antes de recurrir a cualquier remedio casero, merece la pena revisar estos pequeños hábitos.

Lo que conviene saber antes de utilizar este truco

Aunque el laurel sea un ingrediente natural, eso no significa que pueda sustituir a los productos diseñados para lavar la ropa. Los estudios sobre sus propiedades antibacterianas se refieren principalmente a aceites esenciales y extractos concentrados. No hay evidencias suficientes que permitan recomendar unas hojas secas como método de desinfección textil.

Tampoco se ha demostrado que mejoren la eliminación de manchas o que eviten la aparición de malos olores. Así que, si tenemos laurel en casa y queremos probarlo, podemos hacerlo con las precauciones mencionadas y sin esperar resultados extraordinarios. Para que la ropa salga limpia y huela bien, sigue siendo más importante utilizar correctamente la lavadora, no abusar del detergente y secar las prendas cuanto antes.