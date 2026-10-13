Tras muchos años, tu antigua lavadora ha llegado al final de su vida, pero no te preocupes, porque ahora vas a descubrir cuánto han cambiado las cosas. ¿Cómo? Con propuestas como la Lavadora Inteligente AI Direct Drive. Esta destaca sobre todo por su motor con 30 años de garantía, su IA que ajusta movimientos, duración y tipo de lavado para ahorrar luz y agua y, por supuesto, por sus 9 kg de carga.

Es una lavadora perfecta para familias grandes y para quienes tienen poco tiempo para coladas. Además, si usas nuestro cupón LGOKDIARIO10, te la llevas aún más barata gracias al descuento del 10% que se activa. ¡Aprovecha!

¿Por qué la recomendamos?

El motor AI Direct Drive detecta el tipo de tejido y la carga para reducir el desgaste de tus prendas.

Tiene una capacidad de 9 kg, ideal para familias grandes.

Te deja la colada lista en 39 minutos a media carga, ahorrando casi un 40% de electrididad.

Su motor tiene 30 años de garantía y cuenta con programas de vapor que, además de lavar, desinfectan.

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Lavadora Inteligente AI Direct Drive

Tener 9 kg de carga suena bien, pero, cuando descubres todo lo que hace la Lavadora Inteligente AI Direct Drive, ya suena aún mejor. Este modelo usa un motor con IA que detecta el peso y el tipo de tejido para ajustar los movimientos del tambor y el tipo de lavado sin que tengas que preocuparte. Aunque cuenta con muchos programas, te hace la vida más fácil gracias a su modo automático, reduciendo la duración de los ciclos, el consumo de luz y agua y el desgaste de tus prendas. Además, la puedes programar desde el móvil, tiene un tambor de acero inoxidable y un motor cubierto de por vida con su garantía de 30 años.

Es la lavadora ideal para familias numerosas tanto por su carga como por cómo facilita todos los lavados de las prendas. Si quieres una colada más fácil, aquí la vas a encontrar.

¿Qué dicen las reseñas?

Que es una de las mejores lavadoras que vas a encontrar por ese precio, principalmente por el ahorro en luz y agua, y por el poco ruido que hace. Aquí te dejamos algunas reseñas para que compruebes lo que dicen:

«Excelente. Muy buena lavadora. estoy muy contenta y el servicio muy bien.»

«De estética super chula, no es de las caras y la ropa sale bien limpia. Y junto que es fácil de manejar y no mete bulla en el centrifugado, tengo justo lo que quería.»

«Tiene un diseño elegante y moderno, es muy silencioso (casi ni se nota que está encendido), es fácil de instalar y me lo llevaron directamente a la cocina, donde yo quería»

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