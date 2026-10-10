Poner una hoja de laurel seca detrás de la puerta de casa: por qué lo recomiendan los expertos y para qué sirve

Colocar una hoja de laurel detrás de la puerta de cada puede atraer energía positiva. Algunos expertos han recomendado realizar esta práctica en forma de protección y ayudar a la prosperidad de los integrantes que forman parte de la vivienda. Los profesionales en la trata de insectos también recomiendan situar unas hojas de laurel en casa para espantar a los pequeños bichos que pueden aparecer en tu casa. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el arte de colocar una hoja de laurel en la puerta de casa.

El laurel, también conocido como Laurus nobilis, es una planta originaria del Mediterráneo y sus hojas son utilizadas con fines medicinales y en la cocina. Algunos expertos también han añadido varios usos para esta planta de la familia de las lauráceas, que también se puede emplear para otros menesteres dentro de la vivienda, ya sea para proteger la casa de malas energías y también de insectos.

Los expertos sobre colocar una hoja de laurel

El uso del laurel junto a la puerta de casa está relacionado con la práctica del Feng Shui y ahí se le atribuyen propiedades como protección y la prosperidad de las personas que forman parte de la vivienda. Dicho de una forma más sencilla: el laurel funciona como un amuleto que provocará una protección energética dentro de una vivienda.

Así que colocar una hoja de laurel detrás de la puerta de cada casa será sinónimo de buena fortuna para las personas que forman parte de esas viviendas. Realizar esta práctica espantará las malas vibraciones que puedan llegar a una casa procedentes del exterior. Por ello, es una práctica cotidiana para miles de personas repartidas en todo el mundo, especialmente las que siguen el Feng Shui.

Además de para espantar malas vibraciones y energías negativas, el laurel dentro de una vivienda también se utiliza para acabar con las plagas de insectos dentro de la vivienda. Las hojas secas de esta planta contienen componentes como el cineol y el eugenol o sirven para espantar a insectos como moscas, mosquitos, cucarachas u hormigas. Así que repartir varias ramas secas de laurel dentro de una vivienda evitará la presencia de estos bichos. El laurel también tendrá un efecto positivo como aromatizante dentro de una vivienda, ya que estas hojas liberan de forma muy sencilla notas herbales que pueden dejar un buen aroma dentro de casa.

Los expertos también aconsejan que las hojas de laurel que tienen que ser ubicadas en las puertas tienen que estar completamente secas para evitar que aparezca humedad o moho en estos espacios.