Esta es la asquerosa costumbre que tenemos los españoles cuando nos vamos a vivir fuera de España

Un influencer ha abierto la caja de Pandora, revelando la asquerosa costumbre que tenemos los españoles cuando nos vamos a vivir fuera de España, un cambio que parece que no nos sienta nada bien. A nadie le gusta dejar su casa, por mucho que nos vendan que es bueno para la mente y hace más fuertes, la comodidad del hogar puede ser deseable.

Dejamos atrás un país con muchas cosas buenas y quizás esta pérdida nos empuja a hacer algo que jamás en la vida haríamos. Esto es lo que hacen los españoles al salir de casa, quizás perdiendo de vista la vida que han tenido o en busca de emociones fuertes.

Muchos españoles deciden irse a vivir fuera de España

En estos últimos años la vida en España ha cambiado mucho. La presión fiscal sobre las empresas, además de las compras más básicas, han aumentado, el coste de la vida es el doble y los salarios siguen siendo bajos. Muchos españoles bien preparados deciden dejarlo todo e irse a un país extranjero para poder ganar algo de dinero. Lo mismo que hacían sus padres o abuelos cuando el país atravesaba otra crisis económica y aquí no había trabajo o dinero para desarrollar una vida digna.

Son tiempos complicados que obligan a dejar el calor del hogar. Por mucho que nos quejemos, no deja de ser nuestro país, el lugar en el que nos hemos criado y crecido ante una serie de elementos que acabarán siendo los que marcarán esta vida que queremos tener. Es importante estar preparado para afrontar estos cambios y también aprender a vivir inmerso en una nueva cultura. Algo que según un influencer hace que hagamos cosas que en nuestro país sería impensable.

Una asquerosa costumbre que puede poner sobre la mesa una situación altamente peligrosa. A nadie le pasa por alto que algunas de las anécdotas que se cuentan en más de una ocasión están dedicadas a algo que es ilegal y muy poco recomendable. En redes sociales se ha abierto el debate de por qué muchos optan por hacer algo que no tiene ningún sentido en nuestro país. Quizás buscando un cambio de aires o una situación que nada tiene que ver con lo esperado. La polémica está servida, especialmente, cuando estamos ante algo que podría marcar la vida de muchos españoles.

Esta es la asquerosa costumbre que tenemos cuando vamos a vivir fuera

Este vídeo viral muestra como muchos españoles deciden empezar a robar en supermercados cuando van fuera de casa. Es la opinión de un influencer que afirma que es algo muy común. Faltaría ver el estudio o los comentarios que ha recogido de los españoles que viven fuera. Según sus propias palabras, es algo muy común que parece que nos define a todos. Aunque en realidad, solo sea una minoría o ni siquiera sean españoles los que ponen en práctica esta técnica.

No solo es ilegal, sino que puede provocar la expulsión de algunos países. Un extranjero no puede robar en algunas partes del mundo, de hecho, hay países que tienen una política de tolerancia cero, ante cualquier delito, la persona es inmediatamente expulsada del país. Lo extraño es que este influencer se ha convertido en tendencia por afirmar que es algo que todos hacemos al salir de casa. Quizás en busca de emociones fuertes o cuando son muy jóvenes sin pensar en lo que puede pasar.

Hay personas de todo tipo y algunas deben salir de casa no ya por obligación, sino como parte de su formación pagada por los padres. En este caso la situación es muy distinta. No es lo mismo cambiar de país para ganarse la vida y tener que sobrevivir que llegar obligatoriamente a un territorio con la capacidad justa para poder afrontar determinados cambios. La manera quizás de llamar la atención cuando se es joven es afrontar algunos cambios de este tipo, apostando por pequeños robos que puedan llamar la atención de los padres.

Quizás la franja de edad que ha analizado este influencer es más baja de lo que solemos relacionarnos. De la misma forma que cualquier persona que salga de España no lo hace por necesidad. También podemos descubrir el mundo por placer o visitando a conocidos. Las opciones son enormes, especialmente cuando estamos ante una serie de elementos que son fundamentales y que pueden acabar dando lugar a una viralización en redes sociales de una actitud que parece que no es tan generalizada como dicen.

Los comentarios de este vídeo en el que explica esta mala costumbre de los españoles, parece que tampoco tienen desperdicio. Más de una anécdota de juventud y una serie de críticas que hay que leer, además de ver la explicación completa a este hecho.