Este es el motivo real por el que Lidia Torrent dejó ‘First Dates’: lo ha contado todo

La trayectoria de First Dates sigue consolidándose como uno de los formatos más seguidos de la televisión, incluso una década después de su estreno en 2016. El espacio, conducido por Carlos Sobera, ha sabido mantenerse en el tiempo gracias a una fórmula sencilla pero eficaz, en la que personas anónimas buscan el amor en un entorno cuidadosamente diseñado. Sin embargo, no todos los rostros que han contribuido a su éxito continúan formando parte del proyecto, como es el caso de Lidia Torrent.

Durante años, la hija de Elsa Anka se convirtió en una de las figuras más queridas del programa, gracias a su papel como camarera y su cercanía con los participantes. Su salida, anunciada en redes sociales, generó sorpresa entre los seguidores del formato, que no esperaban perder a uno de sus rostros más habituales.

El adiós de Lidia Torrent

El anuncio de su marcha no fue fruto de un impulso repentino, sino la consecuencia de un proceso de reflexión que se fue gestando con el paso del tiempo. Tras siete años vinculada al programa, Lidia Torrent sintió la necesidad de explorar nuevas etapas tanto en el ámbito profesional como en el personal. Así lo ha explicado recientemente en una entrevista concedida al pódcast Zodiac, donde ha abordado con mayor profundidad los motivos que la llevaron a tomar esta decisión.

En sus propias palabras, el cansancio acumulado y las ganas de cambiar de proyecto terminaron generando una inquietud. La colaboradora reconoció que, como ocurre en muchas trayectorias profesionales, llega un momento en el que el cuerpo pide evolucionar y asumir nuevos retos. Esta sensación, lejos de ser negativa, fue interpretada como una señal de crecimiento.

Lidia Torrent lo cuenta todo

Uno de los factores determinantes en este proceso fue su maternidad, un punto de inflexión que modificó sus prioridades de manera significativa. La llegada de su hija, fruto de su relación con Jaime Astrain, supuso un cambio profundo en su forma de entender el equilibrio entre la vida personal y profesional.

«Me ocupaban mucho tiempo. Entonces, cuando me quedé embarazada de la peque, yo pensaba que me iba a ser súper fácil. Es decir, la tengo y ya me vuelvo a meter en el curro, pero realmente me salió esa mamá leona y me fue difícil no estar presente», ha declarado.

Lidia Torrent reconoce que experimentó una conexión emocional intensa con su hija, lo que la llevó a replantearse su implicación laboral. La exigencia del programa, con largas jornadas de grabación, dificultaba su deseo de estar presente en los primeros meses de vida de la pequeña. Este conflicto interno terminó inclinando la balanza hacia una decisión que ya venía madurando: hacer una pausa.

Lejos de tratarse de una renuncia definitiva al mundo de la televisión, su salida respondió a la necesidad de priorizar un momento vital concreto. La propia Lidia ha explicado que llegó a un punto en el que sintió que debía detenerse y marcar un límite, una elección que definió con claridad al afirmar que era el momento de decir «hasta aquí».

Un programa muy exigente

Otro de los aspectos que influyó en su marcha fue la intensidad del ritmo de grabación de First Dates. Aunque desde fuera pueda parecer un entorno distendido, la realidad es que el programa implica largas horas de trabajo. Esta dinámica, compatible durante años con su vida personal, se volvió más compleja tras convertirse en madre.

La comunicadora ha señalado que el tiempo que requería el programa era elevado, lo que dificultaba compaginarlo con su nueva etapa familiar. Esta circunstancia afectaba a su organización y a su bienestar, al sentirse dividida entre sus responsabilidades profesionales y su deseo de dedicación plena a su hija.

La nueva vida de Lidia Torrent

Tras su salida del formato, Lidia Torrent ha reorientado su carrera hacia el entorno digital, donde ha encontrado una vía de desarrollo profesional acorde a sus nuevas necesidades. Las redes sociales se han convertido en su principal fuente de ingresos, permitiéndole gestionar su tiempo con mayor flexibilidad. Este cambio refleja una tendencia cada vez más habitual entre rostros conocidos de la televisión.

No obstante, la transición no ha estado exenta de dificultades. Lidia ha reconocido que su vinculación con determinados grupos televisivos condicionó en algunos casos su relación con marcas y campañas publicitarias. Según ha explicado, algunas empresas mostraban reticencias a colaborar con perfiles asociados a cadenas concretas, lo que complicó sus primeros pasos en este nuevo ámbito.

A pesar de ello, ha logrado consolidar una presencia sólida en redes, adaptándose a un sector en constante evolución. Este giro profesional le ha permitido mantener su visibilidad pública al tiempo que disfruta de una mayor autonomía en su día a día.