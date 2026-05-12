La Semana de la Industrialización seleccionará las propuestas más innovadoras en sostenibilidad y transformación

La construcción atraviesa uno de los momentos de transformación más profundos de las últimas décadas. Industrialización, digitalización, sostenibilidad, automatización, economía circular, nuevos materiales, inteligencia artificial o fabricación avanzada ya no son conceptos de futuro, son herramientas reales que están modificando la manera en la que proyectamos y construimos nuestras ciudades.

En el marco de la Semana de la Industrialización de Madrid, nace Call for Projets de SIM Madrid 2026, una convocatoria abierta orientada a identificar, seleccionar y dar visibilidad a proyectos, investigaciones, sistemas constructivos, procesos, startups y casos de éxito que aporten una visión innovadora al sector AECO.

La iniciativa está dirigida a estudios de arquitectura, ingenierías, constructoras, fabricantes, promotoras, universidades, centros tecnológicos, startups y profesionales vinculados a la industrialización y a la innovación aplicada a la construcción, con el objetivo de impulsar nuevas soluciones y fomentar el intercambio de conocimiento dentro del sector.

Los proyectos seleccionados formarán parte de la programación oficial de SIM Madrid 2026, un encuentro que se celebrará del 13 al 16 de octubre en la sede del Colegio, y que reunirá en Madrid a algunos de los principales agentes nacionales e internacionales vinculados a la construcción industrializada, la innovación tecnológica y la investigación aplicada.

Lejos de plantearse como un congreso convencional, SIM Madrid 2026 propone una semana híbrida de pensamiento, fabricación e investigación, combinando ponencias técnicas, workshops, visitas a fábricas, exposición, networking y debates sobre el futuro de la construcción.

Bajo el concepto «Pensar para fabricar, fabricar para construir», el evento pondrá el foco en la necesidad de conectar industria, diseño, tecnología y ejecución real, entendiendo la industrialización no como un catálogo cerrado de soluciones, sino como un cambio profundo de mentalidad.

El plazo de presentación de proyectos estará abierto hasta el próximo 30 de mayo de 2026, y las propuestas podrán enviarse a través del correo electrónico.

SIM Madrid 2026, organizado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, contará con la participación de empresas, instituciones y profesionales que están liderando la transformación del sector desde la industria, la arquitectura y la tecnología.