El PP defenderá una propuesta en el Congreso con la que insta a agilizar la construcción de casas aplicando el silencio administrativo positivo. De esta manera, si la Administración no responde a las solicitudes de construcción en un plazo determinado, el permiso se considerará aceptado.

Los populares plasman esta propuesta en una moción consecuencia de una interpelación urgente que dirigieron la última sesión plenaria a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. La moción se debatirá y se votará en la próxima sesión plenaria de la semana del 18 de mayo.

En la iniciativa que ya fue planteada el año pasado por el partido y denuncia la insistencia que hace el Gobierno en el «intervencionismo» y el «sectarismo» en las políticas de vivienda que, en opinión del grupo, resulta ya «negligente», «obstinada» y está generando «nefastas consecuencias», como la retirada de 130.000 viviendas del mercado de alquiler.

Tras esta presentación, el PP despliega una batería de medidas que considera necesarias ante la gran crisis de vivienda que atraviesa el país.

Eliminar las «medidas propagandísticas»

A renglón seguido, el PP insta a reorientar por completo su política en materia de vivienda, con medidas enfocadas a aumentar la oferta de vivienda, garantizar la seguridad jurídica y reducir la burocracia «asfixiante».

También piden evitar «medidas propagandísticas vacías» que consumen recursos públicos sin que tengan retorno en soluciones para el problema de la vivienda.

Los de Alberto Núñez Feijóo aprovechan su moción para pedir también aplicar una política específica para jóvenes en materia de vivienda, con avales públicos que permitan facilitar el acceso y con medidas fiscales como la rebaja del IVA al 4% en la vivienda nueva y rehabilitación, así como otras deducciones que faciliten el alquiler.

A esto suman una petición para agilizar los trámites para el acceso a la conexión del sistema eléctrico para nuevas promociones o rehabilitaciones energéticas, priorizando aquellas promociones o rehabilitaciones de viviendas asequibles en zonas con alta demanda.