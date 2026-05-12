Fiesta del Cine en Madrid: cuándo es, horarios, salas que participan, precio y cómo comprar las entradas

Ir al cine en Madrid, y en cualquier otra ciudad de España, ya no es tan barato como hace unos cuantos años. Por este motivo, todos los aficionados al séptimo arte se alegran cada vez que se celebra la llamada Fiesta del Cine que en nada vuelve durante cuatro días, con entradas a 3,50 euros y muchos cines participando.

Como en anteriores ediciones, la promoción de la Fiesta del Cine permitirá ver películas a precio reducido sin necesidad de registrarse previamente ni hacer ningún trámite especial. Simplemente tenemos que elegir la película, comprar la entrada y acudir a la sesión, pero claro debemos tener claro cuándo se celebran exactamente y dónde, o de hecho, cuáles son las salas que participan. Tengamos en cuenta además, que la edición de 2026 llegará coincidiendo con varios estrenos muy esperados, algo que podría provocar que algunos complejos registren más público del habitual incluso en días laborables. No olvidemos que muchos espectadores suelen aprovechar estos descuentos para ver varias películas en una misma semana o para regresar a salas a las que normalmente no van con frecuencia, veamos entonces todo lo que se corresponde a fechas, cómo conseguir las entradas y qué cines tendrán precios reducidos.

Cuándo se celebra la Fiesta del Cine en Madrid

La Fiesta del Cine en Madrid tendrá lugar entre el lunes 8 y el jueves 11 de junio de 2026. Durante esos cuatro días, las entradas para las sesiones normales costarán 3,50 euros en todos los cines adheridos a la campaña. Madrid volverá a ser una de las comunidades con más salas participantes y también una de las que más espectadores suele concentrar durante esta promoción. Algunas sesiones llegan a llenarse bastante rápido, especialmente cuando coinciden con estrenos potentes o pases en horario nocturno.

La campaña está organizada por distintas asociaciones de la industria cinematográfica junto al Ministerio de Cultura y busca seguir animando al público a acudir a las salas de cine, especialmente en una época en la que muchas personas consumen películas y series desde casa.

Precio de las entradas durante la promoción

El precio oficial como ya hemo señalado será de 3,50 euros por entrada, aunque no todas las proyecciones estarán incluidas. Las sesiones especiales, como IMAX, 4DX o formatos premium similares, pueden tener suplementos adicionales dependiendo de cada cine y por otro lado, los precios de palomitas, refrescos y menús, se mantienen igual que el resto del año. Aun así, sigue siendo uno de los planes más baratos que se pueden hacer en Madrid por esas fechas, sobre todo para quienes suelen ir al cine en grupo o quieren aprovechar para ponerse al día con varios estrenos seguidos.

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Qué cines participan en Madrid

La lista de salas participantes vuelve a ser bastante amplia y repartida por toda la Comunidad de Madrid. En la capital estarán algunos de los complejos más conocidos y frecuentados por el público, como Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Méndez Álvaro, Cine Yelmo Ideal, MK2 Palacio de Hielo, Renoir Princesa o Cines Embajadores.

También se sumarán otros cines fuera del centro, algo que facilita mucho más el acceso para quienes viven en municipios cercanos y no quieren desplazarse hasta Madrid capital. Entre ellos aparecen Kinépolis Ciudad de la Imagen, Cinesa Nassica, Cinesa Parquesur y Yelmo Rivas Futura.

Cómo comprar las entradas

Una de las cosas que más ha simplificado la Fiesta del Cine en los últimos años es el sistema de acceso. Ya no hace falta registrarse previamente ni descargar acreditaciones, como ocurría en las primeras ediciones. Ahora el proceso es mucho más sencillo, ya que basta con entrar en la web del cine elegido, comprar la entrada directamente en taquilla o usar las aplicaciones habituales de venta online. El descuento se aplica automáticamente durante los días de la promoción.

Eso sí, las salas recomiendan comprar las entradas con cierta antelación, sobre todo para las sesiones más demandadas o para estrenos que puedan concentrar mucho público durante esos días.

Qué películas podemos aprovechar para ver

La cartelera definitiva todavía no está completamente cerrada, aunque todo apunta a que esta edición coincidirá con varios títulos muy esperados por el público. Entre las películas que más expectación generan aparecen «El diablo viste de Prada 2», «Mortal Kombat 2», «Animal Farm», “Masters of the Universe», «Power Ballad» o «The Mandalorian and Grogu». Y también hay bastante interés alrededor de “Michael”, la película inspirada en Michael Jackson, que podría convertirse en uno de los grandes reclamos de taquilla de este año.

En cualquier caso, más allá de películas concretas o de estrenos que podemos aprovechar para ir a ver, la Fiesta del Cine suele funcionar también por esa sensación colectiva que se crea durante esos días. Las salas vuelven a tener movimiento constante, los pases de entre semana se llenan de gente y los más cinéfilos pueden aprovechar para ver varias películas durante la misma semana y por bastante menos de lo que cuesta una entrada habitualmente.