Indiscutiblemente, uno de los formatos que más ha perdurado en la parrilla televisiva española ha sido First Dates. El popular show de citas a ciegas, presentado por Carlos Sobera, ha conquistado por completo a la audiencia durante estos últimos diez años. Por ello, después de tanto tiempo en emisión, no es de extrañar que bajas como la de Lidia Torrent no hayan dejado indiferente.

Lidia Torrent se convirtió en una figura importante en el formato. Pero, su marcha en el 2023 nunca fue justificada, hasta ahora. Desde entonces, ha mantenido un perfil un poco alejado de la televisión. Se la ha podido ver como concursante de Bake Off: Famosos al horno y en Supervivientes 2026, donde ha acudido para visitar a su chico, que es concursante.

Pero, en ningún momento ha dado señales de querer volver a First Dates. Recientemente, la comunicadora se ha convertido en la invitada del podcast Zodiac, de Vanitatis. Un encuentro donde se ha sincerado, como nunca antes, y ha contado el verdadero motivo por el que decidió alejarse del programa de Cuatro.

Lidia Torrent se ha sincerado: «Me ocupaban mucho tiempo»

«Estuve 7 años en First Dates. Yo creo que todos, cuando llevamos mucho tiempo en un sitio, el cuerpo comienza a pedirnos defender otras cosas», comenzó explicando. Asimismo, la comunicadora ha contado que formar parte del programa de citas requería mucho compromiso. El formato, debido a que es de tira diaria, realiza sus grabaciones de lunes a viernes con jornadas muy largas.

Compaginar este tipo de trabajo con la maternidad le fue imposible. «Me ocupaban mucho tiempo. Entonces, cuando me quedé embarazada de la peque, yo pensaba que me iba a ser superfácil. Es decir, la tengo y ya me vuelvo a meter en el curro, pero realmente me salió esa mamá leona y me fue difícil no estar presente», ha contado.

Por lo tanto, la salida de Lidia Torrent de First Dates se debió a que la joven buscaba conocer nuevos horizontes en el medio audiovisual. Asimismo, la maternidad llegó a su vida y quiso priorizar el cuidado de su hija. Pues, el programa de citas la iba a tener muy alejada de su bebé.

Sin ningún tipo de filtros y mostrándose completamente sincera, Lidia Torrent ha explicado que, para ella, ser madre supuso una «explosión definitiva» para decir «hasta aquí he llegado». Una decisión que no fue fácil para ella, pero que considera que fue la correcta.

Lidia Torrent y Jaime Astrain, su pareja y concursante de Supervivientes 2026, fueron padres primerizos en 2022. Fue entonces cuando, meses después, la catalana optó por irse de First Dates. Así pues, con estas declaraciones, la colaboradora ha zanjado la polémica de manera definitiva.