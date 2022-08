‘First Dates’: Lidia Torrent sin palabras ante la actitud de un comensal

Una noche más, First Dates regresó a la parrilla televisiva de Cuatro para ofrecer a sus espectadores un nuevo programa del icónico show de citas. Un nuevo encuentro donde uno de los participantes que se ganó todas las miradas fue Valentín, de 72 años, que acudió con el objetivo de conquistar a su cita con su guitarra eléctrica.

«Voy a tocársela al posible amor de mi vida», explicaba a Lidia Torrent. Originario del municipio leonés de Sahagún, Valentín le explicó a la co-presentadora que desde joven sintió una gran atracción por este género musical. «Estaba en el pueblo y me gustaban los Rolling Stones, pero no me gustaban los Beatles», señaló.

Cada cita es única y tiene sus frases y momentos para no olvidar, pero hay algunas que son un no parar de principio a fin y que revolucionan cualquier red social 😅 https://t.co/IFyAEL2Zgl — First Dates (@firstdates_tv) August 3, 2022

Con el objetivo de conocer un poco más del comensal, Lidia Torrent se interesó por los accesorios que lucía el médico, de los que concluyó que además de marchoso también era una persona espiritual. «O sea, que meditas», le dijo ella. Una intervención que a Valentín no le hizo nada de gracia.

«No me interrumpas», le increpó. Pero, para que no se generara ningún tipo de tensión en el ambiente, Torrent intentó quitarle hierro al asunto pidiéndole que no fuera tan serio. «No, es que los leoneses somos como lo vascos, no, ¡peor!», comentó el comensal. Posteriormente, y tras revelar que le gusta practicar 79 minutos de taichí en la playa «para coger la energía del universo», conoció a su cita de la noche.

Carmen, de 69 años, conectó rápidamente con Valentín, especialmente, por su gusto también en la meditación. «El amor tiene que ir con sexo. Es importante. Pero no un aquí te pillo aquí te mato», dejó claro sobre este aspecto. Y es que, no hubo un tema con el que ambos comensales discrepasen.

De hecho, los dos confesaron ser seguidores del «amor empalagoso y romántico». Al final de la noche, y tras haber escuchado la canción que Valentín le dedicó con su guitarra, los dos lo tenían claro. La edad no es un impedimento para encontrar el amor, por lo que decidieron seguir conociéndose en una segunda cita.