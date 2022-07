‘First Dates’: una comensal sorprende con sus extraños gustos sexuales

El restaurante del amor de First Dates abrió ayer una vez más sus puertas. En esta ocasión, el programa dirigido por Carlos Sobera quiso juntar a dos jóvenes muy distintos, que desde un principio no supieron comprenderse en absoluto, pues sus personalidades eran completamente opuestas.

Los protagonistas de esta cita fueron Ulises y Nadhia, los cuales empezaron hablando de modos de vida en la ciudad y el campo. Todo comenzó porque Ulises comentó a su cita que estaba pensando en volver a su pueblo, a trabajar con los tractores. A esta afirmación, la joven se quedo atónita, y no dudó en mostrar su disconformidad con esta decisión, alegando que no entendía como podía cambiar las oportunidades que te brinda una ciudad grande por un mundo tan aburrido como el del campo. Algo que no sentó en absoluto bien, por la manera tan directa que tuvo su acompañante de decirle lo que pensaba.

La pareja siguió sin encajar, aunque la cita continuó de una manera bastante cordial. Nadhia explicó que se dedicaba a la asesoría sexual, y que empleaba métodos como la lectura de cartas astrales para aconsejar a sus clientes. Esto no pareció importarle mucho a Ulises, el cual estaba bastante molesto debido a que su cita no parecía estar en absoluto interesado en su vida.

El momento picante de la noche llegó después de que ambos se metieran en el jacuzzi improvisado que había montado First Dates. Ulises preguntó a Nadhia por sus gustos sexuales y como debía ser un hombre para que le atrajeses sexualmente; a lo que Nadhia respondió «una persona que me escupa en la boca. Eso me pone muy cachonda. Es algo muy posesivo que…».

Ulises se quedó a cuadros con la afirmación de la joven, la cual tampoco dudó en definirse a si misma como una persona “tóxica”.

Finalmente la pareja estuvo totalmente de acuerdo en no tener una segunda cita, aunque eso no impidió que diesen una muy buena imagen tomándoselo con bastante naturalidad y abrazándose antes de dejar el restaurante del programa.