Montero dice que los vecinos de Torre Pacheco son «racistas» por sus protestas contra la violencia

Irene Montero ha acusado a los vecinos de Torre Pacheco (Murcia) de ser «racistas» por protestar contra la oleada de violencia que está sufriendo el municipio. Unas manifestaciones que se han desencadenado tras la salvaje paliza a un anciano del pueblo.

«El racismo no es una opinión, es odio; y el odio cuando se normaliza, cuando no se frena, termina en esta violencia insoportable que estamos viendo estos días en Torre Pacheco. Son cacerías contra sus propios vecinos por su color de piel, por no ser blancos», ha dicho en un vídeo difundido en redes sociales.

Lo ha hecho después de que todos los vecinos de este municipio murciano se hayan echado a las calles para protestar contra los episodios de violencia desatados en los últimos días. Y es que el pasado 9 de julio un hombre de 68 años de Torre Pacheco fue víctima de una paliza a manos de, según consta en la denuncia, «varios individuos, posiblemente marroquíes».

Así, la líder de Podemos ha llamado a «frenar esta insoportable violencia racista» y ha instado a «regularizar inmediatamente a todas las personas que están viviendo aquí» para que no haya nadie «sin papeles». «No podemos mirar para otro lado», ha agregado.

Además, ha instado a «cortar en seco todos los discursos racistas en los medios de comunicación» y a «cortar el grifo a la ultraderecha y a los discursos racistas que vemos y escuchamos todos los días en la radio, en la televisión, que leemos en los periódicos».

Así se ha pronunciado Irene Montero sobre las protestas que los vecinos de Torre Pacheco han impulsado, hartos de la violencia que está sufriendo el municipio. Desde el viernes se han organizado varias concentraciones y algunas de ellas han acabado con disturbios y enfrentamientos con la Policía.

Este sábado, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, llamó al Gobierno a «reforzar los efectivos para frenar la espiral de violencia inmediatamente». «Lo primero es garantizar la seguridad ciudadana y que todos respondan ante la Ley, empezando por los agresores de un mayor indefenso», ha señalado el presidente de los populares.

Ya hace unos días el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, solicitó un refuerzo de la seguridad porque con los dispositivos de la Policía Local no era suficiente. Este fin de semana, la Guardia Civil ha incrementado su presencia en la zona.

Además, son muchos los vecinos que aseguran que la agresión a un anciano «es el último de una serie de episodios que han generado un clima de inquietud». «Esto no es racismo, es miedo», expresó una vecina en una de las protestas.

La paliza a un anciano de Torre Pacheco

Domingo, un hombre de 68 años, denunció el pasado 9 de julio haber sido víctima de una brutal paliza a manos de «varios individuos, posiblemente marroquíes» cuando paseaba por la zona del cementerio en torno a las 06:00 horas. Ahora la Guardia Civil busca a un magrebí de unos 30 años y 1,75 de altura.

En la denuncia se adjuntó un parte de lesiones y se recogía lo siguiente: «Como consecuencia de la agresión se le ha producido una hemorragia conjuntiva, hematoma y abrasiones, quedando reflejado en el parte de lesiones que aporta en este acto».

Por el momento, sólo ha habido detenciones relacionadas con los disturbios durante las protestas, pero no en relación a la agresión.