La ministra de Sanidad, Mónica García, ha decidido no financiar lecanemab, el único fármaco aprobado en la Unión Europea capaz de ralentizar la progresión del alzhéimer, dejando a los pacientes españoles sin acceso público a un tratamiento que en Alemania y Austria ya está disponible desde septiembre de 2025.

La decisión, justificada en razones presupuestarias por un Gobierno que lleva desde 2023 prorrogando los Presupuestos Generales del Estado, obliga a quienes quieran acceder al medicamento a hacerlo a través de la sanidad privada, con un coste estimado de hasta 45.000 euros anuales. «Es un duro golpe», denuncian desde la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Madrid (AFEAM) a OKDIARIO, que además reprocha al ministerio no haberse puesto en contacto con ninguna asociación de pacientes antes de anunciar la medida.

Los pacientes de Alzheimer y sus familiares aún «no entienden» la decisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, tras anunciar que rechazaba financiar, Lecanemab, el primer fármaco que frena la progresión de esta enfermedad degenerativa: «Es una decisión que no entendemos. Es un duro golpe», lamentan desde la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Madrid a OKDIARIO.

«De este ministerio no nos podíamos esperar otra cosa. Es un caos. Tampoco tiene presupuestos, no hay dinero, se cambian unas partidas por otras», critica el vicepresidente de AFEAM, Luis Miguel Ballestero. Y admite que es un «duro golpe» no solo para los pacientes, también para los familiares.

Y aclara que desde el ministerio «todavía no se han puesto en contacto con AFEAM ni ninguna asociación para anunciarles que iban a tomar esta decisión».

Lecanemab es un anticuerpo monoclonal diseñado para actuar en las tres fases iniciales del alzhéimer. Las dos empresas farmacéuticas que han desarrollado este fármaco son la japonesa Eisai y la estadounidense Biogen.

El objetivo de este fármaco es ralentizar su progresión en pacientes que todavía se encuentran en una fase leve. Se aplica de forma intravenosa cada dos semanas. Tras su aplicación, hace un seguimiento de la enfermedad con resonancias magnéticas.

Los primeros ensayos clínicos mostraron que la aplicación de este fármaco en pacientes que se encuentran en las tres primeras fases de la enfermedad redujo de forma notable las placas amiloides cerebrales, lo que permitía una ralentización medible del deterioro cognitivo y funcional.

El ministerio de Mónica García informó hace una semana que desde su gabinete habían decidido que no iban a financiar el acceso a Lecanemab. Este es el único fármaco que retrasa la progresión del alzhéimer.

Tal y como AFEAM explica a este periódico, este fármaco es, a día de hoy, una de las primeras terapias capaces de ralentizar la progresión de esta enfermedad degenerativa, en sus fases iniciales.

Así, la única forma que tendrían los pacientes de alzhéimer es adquirir este medicamento a través de la sanidad privada, el cual se estima que tendría un coste anual de hasta 45.000 euros. Los únicos mercados europeos que habrían comenzado a comercializar lecanemab son Alemania, Suiza y Austria.

A nivel nacional hay 5 millones de afectados por alzhéimer, incluyendo pacientes y familiares, que conviven con esta enfermedad. Tras la decisión de Mónica García, estas familias tendrán que esperar varios años para poder acceder a este fármaco de forma gratuita.

La sanidad española a la cola de Europa

Desde que Mónica García se encarga del Ministerio de Sanidad, la ministra ha convertido la red sanitaria española en deficiente, y se queda a la cola de los países vecinos.

A nivel europeo, Austria y Alemania lanzaron al mercado lecanemab en septiembre de 2025. Pero este no es el único fármaco que Mónica García ha rechazado financiar por «razones presupuestarias».

En febrero de este año, rechazó también financiar Vyyuvek, el primer fármaco que funciona como un pegamento médico que adhiere la piel y favorece la cicatrización en pacientes de piel de mariposa.

En ambos casos, la ministra decidió no financiar el acceso al mercado de estos fármacos por motivos presupuestarios. Hay que recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez está prorrogando los Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde 2023.

A día de hoy, España no tiene una fecha oficial confirmada para incorporar lecanemab de forma general en la sanidad pública. Pero sí está autorizado en la Unión Europea, por lo que legalmente puede comercializarse.

La EMA aprueba lecanemab

El fármaco ha sido desarrollado por las compañías como Eisai y Biogen, y tras años de ensayos clínicos, mostró una reducción modesta del ritmo de deterioro cognitivo en torno al 27% en algunos estudios en pacientes con fases iniciales de la enfermedad.

En Estados Unidos, la FDA lo aprobó inicialmente mediante vía acelerada en 2023 y posteriormente le otorgó aprobación tradicional tras nuevos datos clínicos. En Europa, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) primero lo rechazó por dudas sobre su balance riesgo-beneficio, y más tarde lo revirtió y lo autorizó con condiciones estrictas de uso en pacientes seleccionados genéticamente y en fases muy tempranas.