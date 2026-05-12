Adiós a los talones agrietados: el fácil truco para lograr un efecto reparador al instante, según el farmacéutico Vicente Calduch

Este truco fácil para lograr un efecto reparador al instante parte de un farmacéutico, Vicente Calduch, que nos hará despedirnos de los talones agrietados de una forma sorprendente. Estaremos pendientes de algunos elementos que pueden llegar en cualquier momento y sin duda alguna, acabaremos obteniendo a toda velocidad. Es hora de empezar a prepararnos para una serie de elementos que pueden ser claves en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna deberemos empezar a ver llegar.

Estos pies que se destapan después de meses escondidos en nuestros zapatos pueden acabar siendo la antesala de algo más. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que tenemos en mente, cuidarnos un poco más puede ser el primer paso para conseguir hacer posible lo imposible, de una manera que quizás hasta la fecha no sabíamos y que puede convertirse en la antesala de algo más. Cuando nuestro cuerpo nos pide un poco de atención, podemos acabar obteniendo un extra de buenas sensaciones de una manera que nos alejará de lo que esperaríamos, con los brazos abiertos.

Los talones agrietados se despiden

Se despiden por completo estos talones agrietados y que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en estos días en los que todo puede ser posible. Es hora de apostar claramente por algunos elementos que parece que llegan a toda velocidad y que puede ser esencial.

Estos pies que vamos a sacar a la luz pueden mostrarse mucho mejor de lo esperado, es cuestión de ponerse en manos de buenos profesionales. En la farmacia podemos encontrar una respuesta científica y eficiente a eso que nos pasa año tras año.

Nuestros pies, pero en concreto, nuestros talones se empiezan a agrietar y puede parecer que estamos ante un detalle que, sin duda alguna, acabará convirtiéndose en un elemento básico de una serie de cambios destacados. Es hora de saber qué podemos hacer para eliminar un elemento estético que no nos gusta.

Conseguir unos pies bonitos y en especial unos pies libres de grietas es posible. Es cuestión de ponerse manos a la obra con una técnica que puede cambiarlo todo por completo. Vamos a hacer realidad lo imposible, con un elemento que puede acabar siendo clave en todos los sentidos. Este farmacéutico nos explica como conseguir unos pies perfectos.

Este es el truco del farmacéutico Vicente Calduch para conseguir unos pies bonitos

Un experto que comparte sus conocimientos y que puede darnos alguna que otra sorpresa inesperada en estos días en los que necesitamos conseguir que nuestros pies empiecen a lucirse con nuestras sandalias. Es hora de saber cómo hacer posible lo imposible.

Tal y como explica Vicente Calduch: «Para evitar talones agrietados en verano recomiendo aplicar el producto por la noche en capa abundante y cubrir con calcetines de algodón para potenciar su efecto reparador».

Los expertos de Podoactiva también nos dan una serie de consejos que pueden ser claves para conseguir aquello que deseamos, lucir pies este verano es más fácil de lo que parece:

Evitar el agua muy caliente y baños de larga duración. No es recomendable utilizar agua muy caliente para lavarse los pies y darse baños de larga duración, puesto que pueden ayudar a eliminar la hidratación natural de la piel. Es recomendable que los baños no excedan de los 10 minutos para no afectar a los lípidos naturales.

Ducharse después de la piscina o la playa. Los baños en la playa o en la piscina resecan la piel del cuerpo. Es conveniente darse una ducha después de cada baño para eliminar los restos de sal o cloro y, al llegar a casa, debemos utilizar siempre esponjas suaves y jabones neutros, ya que son menos agresivos.

Utilizar jabones y cremas con principios activos naturales. Para el cuidado diario de la piel debemos utilizar productos adecuados como jabones y cremas podológicas con principios activos naturales. Además, es mejor evitar los componentes que puedan causar irritación como colorantes químicos o perfumes.

Siguiendo a los mismos expertos, la alimentación también puede ser un factor a tener en cuenta para lucirse esta temporada: