48 horas en Menorca: un fin de semana entre bienestar, gastronomía y mar

Hay lugares que invitan a bajar el ritmo desde el primer instante. Menorca es uno de ellos. Aquí el tiempo parece transcurrir de otra manera: entre paseos junto al mar, sobremesas que se alargan sin mirar el reloj y atardeceres que invitan a quedarse un poco más. En esta isla donde la calma forma parte del paisaje, bienestar, gastronomía y naturaleza se entrelazan para crear una escapada difícil de olvidar. A continuación, te proponemos un itinerario para descubrir la esencia de Menorca en un fin de semana, combinando algunos de sus rincones imprescindibles con un alojamiento pensado para disfrutar del Mediterráneo sin prisas.

Sábado

Hay pocas formas mejores de empezar el día que respirando frente al Mediterráneo. En Barceló Nura, las mañanas comienzan con una clase de yoga al aire libre, donde el rumor de las olas acompaña cada movimiento y la brisa marina convierte cada respiración en un pequeño ejercicio de desconexión. No hace falta ser un experto; basta con dejarse llevar por el entorno y permitir que el cuerpo encuentre el mismo ritmo pausado que marca la isla.

Después llega uno de esos placeres que pocas veces nos permitimos: no tener prisa. Las piscinas se encuentran entre jardines, las tumbonas invitan a leer ese libro pendiente y las camas balinesas parecen diseñadas para pasar horas enteras entre un baño, una conversación y una siesta improvisada. Barceló Nura entiende el lujo desde la sencillez: espacios abiertos, arquitectura integrada en el paisaje y esa agradable sensación de que el tiempo, por fin, deja de importar.

En Barceló Nura todo parece hablar el mismo lenguaje: el de la naturaleza, la calma y el respeto por la isla. Esa filosofía también se refleja en su apuesta por la artesanía local. La ceramista menorquina Blanca Madruga ha creado para el hotel una colección exclusiva de piezas inspiradas en la vegetación, la luz y las texturas de Menorca. Esculturas que evocan pitas y palmeras, grandes piezas cerámicas, cubiteras realizadas a mano y lámparas inspiradas en las taulas talayóticas aparecen integradas con naturalidad en los espacios comunes.

Cuando el cuerpo ya se ha relajado lo suficiente, llega el momento de salir a descubrir los alrededores. Desde el hotel, un agradable paseo de unos 30 minutos conduce hasta Binibèquer siguiendo la costa. El camino discurre entre el azul del mar y la vegetación mediterránea, regalando pequeñas calas y rincones donde detenerse simplemente para contemplar el paisaje. Al llegar, merece la pena dar un paseo sin rumbo por las callejuelas blancas de este pequeño pueblo marinero llamado Binibèquer Vell.

Hay un momento en toda escapada a Menorca en el que uno entiende que la isla se disfruta también desde el agua. Desde el puerto de Mahón parten embarcaciones que recorren la costa oriental mostrando una perspectiva completamente distinta del paisaje: fortalezas, islotes, calas escondidas y acantilados aparecen poco a poco mientras el Mediterráneo se convierte en el auténtico protagonista del viaje. Es uno de esos planes sencillos que terminan convirtiéndose en uno de los recuerdos más bonitos del fin de semana.

Después de navegar, el apetito encuentra recompensa en Cap Roig, uno de esos restaurantes donde el paisaje es casi tan importante como la cocina. Situado en Sa Mesquida, frente al mar y con unas vistas privilegiadas sobre la bahía de Mahón, su propuesta gira alrededor del producto local y la tradición marinera menorquina. La caldereta de langosta continúa siendo su plato más emblemático, aunque los arroces marineros, el pescado fresco preparado a la brasa y los mariscos de la isla convierten cualquier elección en un acierto.

Al caer la tarde, regresar al hotel para pasear entre las piscinas iluminadas, pedir una última copa o simplemente disfrutar del silencio. La cena en el restaurante del hotel pone el broche final a una jornada donde los sabores mediterráneos vuelven a ser protagonistas, elaborados con producto local y una cocina que respeta la esencia de la isla.

Domingo

Tras disfrutar de un delicioso desayuno proteico en la habitación del Barceló Nura, merece la pena reservar unas horas para descubrir otra de las grandes riquezas que tiene Menorca: su historia. El museo Hauser & Wirth, ubicado en un antiguo convento franciscano de Mahón en la conocida Isla del Rey, un pequeño islote en pleno puerto de Maó al que solo se puede acceder en barco, propone un recorrido que viaja desde la cultura talayótica hasta nuestros días y ayuda a comprender el carácter único de la isla. Además, abre los domingos por la mañana, convirtiéndose en la despedida perfecta antes de emprender el camino de regreso.

Tras la visita al museo, no puede faltar comer en la Cantina, situada en la misma isla. El restaurante ofrece una de las mesas con más encanto de la isla, con vistas privilegiadas al puerto natural y un ambiente donde historia, naturaleza y gastronomía conviven en perfecta armonía. Su cocina rinde homenaje al producto menorquín con una carta basada en ingredientes de temporada y de proximidad: tapas para compartir, pescados y mariscos frescos, arroces melosos y verduras cocinadas a la brasa son algunos de sus imprescindibles.

La tarde puede continuar adentrándose en otra faceta menos conocida de la isla: su tradición vinícola. A pocos kilómetros del sur de Menorca se encuentra Binifadet, la primera bodega de la isla. Entre paseos entre cepas, barricas y rincones sombreados, la experiencia culmina en su terraza, donde se pueden degustar vinos locales acompañados de tapas y productos de la isla, en un ambiente relajado que invita a alargar la conversación mientras cae la tarde.