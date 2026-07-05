Manuela Villena convierte la toma de posesión de Moreno Bonilla en una lección de estilo y de moda ‘made in Spain’

Son muchos los referentes de estilo que, con cada una de sus apariciones, nos demuestran cómo evolucionan las tendencias y nos inspiran a la hora de construir un armario elegante y atemporal. En ocasiones, ese papel también lo desempeñan las mujeres de los políticos. Este domingo ha sido el turno de Manuela Villena, que ha acompañado a su marido, Juanma Moreno Bonilla, durante su toma de posesión como presidente de la Junta de Andalucía. La psicóloga granadina ha vuelto a demostrar que la sofisticación no está reñida con la sencillez, firmando un estilismo impecable que bien podría convertirse en la inspiración perfecta para una boda de verano o cualquier celebración en la que el protocolo exija elegancia.

Siempre discreta y alejada del foco mediático, Manuela Villena ha sabido construir una identidad estética propia. Cada una de sus apariciones públicas confirma que no necesita recurrir a estridencias para destacar. Muy al contrario, apuesta por prendas con personalidad, patrones cuidados y una elegancia serena que la ha convertido, con el paso del tiempo, en una de las mujeres mejor vestidas del panorama político español.

Además, lejos de recurrir a grandes firmas internacionales, Villena volvió a reivindicar el talento nacional y, especialmente, el diseño andaluz. Su estilismo estaba compuesto por dos piezas que dialogaban entre sí a través de una combinación cromática tan arriesgada como acertada.

La primera de ellas era un pantalón de tiro alto firmado por Mans Concept, la firma galardonada con el premio a la Mejor Colección en la última edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Confeccionado en un delicado tono rosa quisquilla, el diseño reinterpretaba la sastrería clásica desde una óptica mucho más contemporánea y femenina. La cintura alta estiliza la silueta y alarga visualmente las piernas, mientras que las discretas aberturas en el bajo aportan movimiento y un aire desenfadado sin renunciar a la sofisticación.

La pieza que terminaba de elevar el conjunto era el top, diseñado por Ernesto Naranjo, uno de los nombres más destacados de la moda española y responsable, entre otros trabajos recientes, de uno de los estilismos que lució Zendaya durante su visita a Madrid. Su construcción asimétrica y el exquisito tratamiento de los volúmenes convierten una sencilla combinación de dos piezas en una propuesta con auténtico sello de pasarela. El intenso tono berenjena, lejos de competir con el rosa del pantalón, crea un contraste armónico que aporta profundidad, personalidad y una inesperada frescura al conjunto.

Los accesorios también respondían a esa apuesta por el diseño español. Los pendientes de Suma Cruz reforzaban el carácter artesanal del estilismo, mientras que las sandalias en tono nude prolongaban visualmente la línea del pantalón. Como broche final, Villena incorporó un bolso naranja firmado por la casa sevillana Dorantes Harness, una firma nacida del mundo de la guarnicionería ecuestre que ha sabido trasladar ese saber hacer artesanal al universo de los complementos de lujo.

Con esta elección, Manuela Villena no solo acompañó con elegancia a Juanma Moreno Bonilla en uno de los días más importantes de su carrera política. También volvió a demostrar que la moda española atraviesa un momento extraordinario y que, en muchas ocasiones, el mejor escaparate para reivindicar el talento de nuestros diseñadores no está sobre una pasarela, sino en los actos institucionales. Su estilismo confirma, una vez más, que la elegancia no entiende de excesos, sino de saber elegir las prendas adecuadas en el momento preciso.