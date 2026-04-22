Manuela Villena, mujer de Juanma Moreno, deslumbra en la Feria de Abril de 2026

Manuela Villena, mujer del actual presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha vuelto a acaparar todas las miradas tras inaugurarse oficialmente la Feria de Abril. Considerada año tras año como una de las mujeres mejor vestidas del recinto, ha deslumbrado en su primera aparición por el Real con un espectacular vestido que combina lunares y motivos florales, ensalzando la tradición andaluza con un toque de alta costura.

El look estrella de la Feria de Abril

Después del tradicional lunes del «pescaíto», el Real se ha llenado de color, farolillos, volantes y flecos para dar la bienvenida a la gran semana de Sevilla. En este marco incomparable que ofrece la Feria de Abril, Villena ha optado por un elegante diseño firmado por Rocío Peralta que es pura inspiración para cualquier invitada exigente.

Se trata de una confección con base en tono crudo, decorada con un arriesgado pero acertado juego de lunares negros y flores en tonos corales. La obra de Peralta, consolidada como una de las diseñadoras fetiche en cada edición de la Feria de Abril, demuestra una vez más que coordinar estampados diferentes en un mismo modelo es una fórmula ganadora. La fabulosa creación artesanal de la modista remata su estructura con volantes de tiras bordadas y unos preciosos pasacintas de terciopelo color coral.

Complementos únicos para brillar en la Feria de Abril

Para elevar este traje tradicional, la andaluza ha recurrido a verdaderas joyas históricas que han marcado la diferencia frente a otros estilismos. Lo ha combinado con un mantoncillo de tono crudo bordado al tono y unas peinas de hueso, ambas piezas originarias del siglo XIX y pertenecientes a la exclusiva colección de El Baúl de Mariquilla.

En cuanto a la joyería, se decantó por unos sobrios pendientes de coral y ónix de Ignacio de Pilar. Para el apartado de belleza, Villena recogió su característica melena rubia en un moño estilo bailarina para despejar el rostro, coronando el peinado con claveles naturales en rojo, fucsia y buganvilla de Brunia.

Esta aparición pública en la Feria de Abril refuerza a la firma de Peralta como la referencia absoluta de la moda flamenca. Su maestría para equilibrar el clasicismo con un enfoque sofisticado no solo atrae a la élite andaluza, sino que ha conquistado a personalidades como Victoria de Marichalar, Eugenia Martínez de Irujo o la artista Rosalía, quienes han paseado sus creaciones llevando la estética española a todo el mundo.