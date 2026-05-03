Un estudio neurológico revela cuál es la cantidad de pasos necesarios para ayudar a retrasar el Alzheimer

La revista Nature publicó hace unos meses un estudio elaborado por expertos de la Mass General Brigham de Estados Unidos que llegaron a la conclusión de que realizar una pequeña caminata al día puede retrasar los signos tempranos del Alzheimer. Para ello siguieron la evaluación de 296 adultos incluidos en el programa Harvard Aging Brain Study. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo estudio publicado en EEUU que desvela que una pequeña cantidad de pasos al día puede prevenir el Alzheimer.

Alois Alzheimer descubrió en 1901 una enfermedad neurodegenerativa que a día de hoy es una de las principales causas de muerte entre adultos en el mundo. Según Alzheimer Europe, cada año se descubren 7 millones de casos y actualmente esta enfermedad afecta a 55 millones de personas en todo el planeta. Sólo en Estados Unidos, datos referentes a 2025 indican que 7,2 millones de ciudadanos americanos de más de 65 años conviven con esta enfermedad.

Por estos números, investigadores de todo el mundo andan detrás de la fórmula para buscar la solución a este deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Científicos del hospital Mass General Brigham de Boston han llegado a la conclusión de que una pequeña cantidad de pasos diarios podría retrasar los signos tempranos de la enfermedad en personas con riesgo elevado. Para ello, 296 adultos han participado en el programa Harvard Aging Brain Study.

El estudio sobre el Alzheimer

«El deterioro causado por el Alzheimer se ralentiza con tan solo unos miles de pasos al día». Así reza el titular del estudio publicado el pasado mes de noviembre por la revista Nature y en el que participaron 296 adultos de entre 50 y 90 años que participaron en el programa Harvard Aging Brain Study. Durante este proceso se estudió la evolución de cada uno con un podómetro y se llegó a una conclusión que es un gran descubrimiento: el Alzheimer retrocedió en personas que al menos hacían una caminata diaria. Es decir, hay una vinculación entre la actividad física y la evolución del deterioro cognitivo.

Este estudio detectó que, en los participantes sin riesgo de Alzheimer, la actividad física no influyó, pero sí que fue evidente en las personas con alto riesgo de sufrir esta enfermedad. Los pasos diarios afectaron de la siguiente manera:

Entre 3.000 y 5.000 pasos diarios: ralentiza la declinación cognitiva un promedio de tres años.

Entre 5.000 y 7.000 pasos: ralentizó la declinación cognitiva un promedio de siete años.

Ying Wendy Yau, neuróloga de Harvard Medical School y coautora del estudio, dio detalles de este estudio que también manifestó que en las personas con una vida sedentaria la enfermedad no había retrocedido. «Mantenerse activo no solo fortalece al cuerpo, sino también al cerebro. Cada paso cuenta. Incluso pequeños aumentos en la actividad diaria pueden generar beneficios duraderos», afirmó.

Por su parte, Jasmeer Chhatwal, otro de los autores que firma este estudio, dejó claro que: «Estos datos ayudan a explicar por qué algunas personas con riesgo de Alzheimer no evolucionan tan rápido como otras». «Los factores de estilo de vida pueden influir en las etapas más tempranas de la enfermedad», afirmó en declaraciones que recoge National Geographic.