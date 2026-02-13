Fact checked

Un giro inesperado en la investigación contra el olvido. Un estudio de la Universidad Northwestern, publicado en la prestigiosa revista Science Translational Medicine, ha revelado que un medicamento anticonvulsivo ampliamente utilizado en España desde hace décadas podría ser la llave para prevenir el Alzheimer.

El fármaco, conocido como levetiracetam, no solo evitaría la acumulación de proteínas tóxicas en el cerebro, sino que tendría la capacidad de «reparar» la comunicación entre neuronas antes de que el daño sea irreversible.

El «semáforo» cerebral que evita el desastre

La clave de este descubrimiento reside en cómo el cerebro gestiona una proteína llamada APP (proteína precursora amiloidea). Según los investigadores, en un cerebro joven, esta proteína sigue una ruta inofensiva. Sin embargo, con el envejecimiento, el «tráfico» se desvía hacia una ruta peligrosa que genera amiloide-beta 42, el fragmento tóxico responsable de las placas que aniquilan las neuronas.

El estudio demuestra que el levetiracetam actúa como un controlador de tráfico, obligando a la proteína APP a mantenerse en el camino seguro. Al evitar que se formen los primeros cúmulos, el medicamento corta de raíz la reacción en cadena que termina en demencia e inflamación cerebral.

Prevención con 20 años de antelación

A diferencia de otros tratamientos que intentan «limpiar» el cerebro cuando la enfermedad ya es visible, este hallazgo se centra en la prevención extrema. Jeffrey Savas, autor principal del estudio, señala que para que sea realmente efectivo, las personas con alta predisposición genética (como pacientes con síndrome de Down o antecedentes familiares directos) deberían comenzar el tratamiento incluso dos décadas antes de que aparezcan los primeros fallos de memoria.

Los datos respaldan esta teoría: al revisar grandes bases de datos de pacientes epilépticos que ya tomaban este fármaco, los científicos observaron que, aunque desarrollasen Alzheimer, los síntomas aparecían mucho más tarde y la enfermedad avanzaba de forma notablemente más lenta.

Hacia una versión mejorada del fármaco

Aunque el levetiracetam ya es un medicamento seguro y disponible en cualquier farmacia española en versiones genéricas, los científicos no se quedan ahí. El siguiente paso es desarrollar una versión optimizada del compuesto. El objetivo es crear una variante más duradera en el organismo que no se degrade tan rápido, permitiendo dosis más espaciadas y un efecto protector constante contra el deterioro cognitivo.