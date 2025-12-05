Fact checked

Un trabajo reciente del Instituto Karolinska ha observado que las personas con función renal reducida presentan concentraciones más elevadas en sangre de proteínas asociadas al Alzheimer, aunque esto no implica que tengan más probabilidades de desarrollar demencia. La investigación —publicada en Neurology— señala únicamente una relación entre ambos fenómenos, sin demostrar que un deterioro de los riñones sea la causa directa del aumento de esos marcadores biológicos.

Dado que los riñones participan en la depuración de sustancias del organismo, los autores plantean que un filtrado menos eficiente podría favorecer la acumulación en sangre de estas moléculas.

En el estudio participaron 2.279 adultos de unos 72 años, libres de demencia al inicio, que fueron evaluados mediante pruebas cognitivas, análisis de función renal y determinaciones en sangre de varios biomarcadores neurológicos. Tras un seguimiento medio de ocho años, las personas con peor función renal no mostraron mayor incidencia de demencia que aquellas con riñones sanos, una vez considerados factores como edad, sexo o genética.

Sin embargo, entre quienes tenían niveles altos de cadena ligera de neurofilamentos, el deterioro renal sí se relacionó con una aparición más rápida de síntomas, lo que sugiere que la salud renal podría influir en la velocidad de progresión cuando ya existe vulnerabilidad biológica. Los investigadores advierten que los biomarcadores solo se midieron una vez y que la población estudiada es homogénea, lo que limita la generalización de los resultados.

Otros factores

Los investigadores descubrieron que la función renal reducida se asociaba con niveles más altos de la mayoría de los biomarcadores de Alzheimer examinados. Tras excluir a las personas que desarrollaron demencia durante el estudio, los resultados se mantuvieron sin cambios.

Después de ajustar factores como la edad, el sexo y APOEe4 (un biomarcador genético que indica un fuerte riesgo de enfermedad de Alzheimer), tener una función renal deficiente no se relacionó con un mayor riesgo de desarrollar demencia en comparación con tener una buena función renal.

Sin embargo, los investigadores descubrieron que las personas con función renal deteriorada y niveles elevados de cadena ligera de neurofilamentos presentaban casi el doble de riesgo de demencia que aquellas con función renal preservada y niveles elevados de este biomarcador. Gasparini señala que esto podría sugerir que la salud renal puede influir en el momento de la demencia, pero no en la probabilidad de desarrollarla, en personas con niveles elevados de biomarcadores de Alzheimer.

«Al analizar estos biomarcadores en adultos mayores, vigilar la salud renal puede ser más importante de lo que se cree», desarrolla Gasparini. «Monitorear la salud renal puede ayudar a los médicos a interpretar mejor estos biomarcadores e identificar quiénes podrían estar en riesgo de una progresión más rápida de la enfermedad».

Una limitación del estudio fue que los biomarcadores sanguíneos relacionados con el Alzheimer sólo se midieron una vez. Por lo tanto, no se pudo rastrear cómo los cambios en la función renal podrían afectar a los biomarcadores a lo largo del tiempo. Además, la mayoría de los participantes tenían un alto nivel educativo y provenían de zonas urbanas de Suecia, por lo que los resultados podrían no ser los mismos para otras poblaciones.