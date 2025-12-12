El lugar de España que desconcierta a la ciencia: apenas hay casos de Alzheimer y nadie sabe por qué

Apenas hay casos de Alzheimer en un lugar de España que se ha convertido en un punto fundamental para investigar esta enfermedad. La realidad es que estamos ante una zona que abre la puerta a la esperanza para poder prevenir y curar esta enfermedad que, de momento, no tiene tratamiento. El pronóstico es ver cómo avanza este Alzheimer que cada vez tienen más personas.

Nadie sabe qué hay detrás de este diagnóstico, que se ha ido multiplicado por momentos. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden ayudar a resolver un gran misterio. Las enfermedades neurodegenerativas no tienen cura, el cerebro es el gran desconocido de la medicina actual. Nada se puede hacer para mejorar o paliar los efectos de una dolencia que cada vez nos afecta más y a unas edades más tempranas. El secreto de una posible cura o intervención efectiva que ayude a millones de personas en todo el mundo puede estar en España. Hay un pueblo en el que parece que esta enfermedad ha pasado de largo, conocer el motivo de la falta de casos puede marcar la diferencia.

Este lugar de España desconcierta a la ciencia

Nos ponen a todos en un mismo saco, cuando en realidad, quizás no lo estamos o no deberíamos estarlo. Los expertos en medicina tratan de enfermedades relativamente nuevas a unos pacientes que desconocen las causas de su dolencia. Aunque ninguna enfermedad tiene una causa aparente, salvo muy pocas, las neuronales son las grandes desconocidas de la ciencia.

Todavía no se sabe el motivo por el que una persona sana enferma, la manera de hacerlo o la forma de tratar a estos pacientes. Parece que sea algo imposible de tratar, aunque en España, podríamos tener uno de los lugares con menos incidencia y más posibilidades de desarrollar un tratamiento efectivo.

Algo que nos puede afectar a todos y que, sin duda alguna, puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de conocer en primera persona lo que podremos conseguir en un futuro no muy lejano, analizando una población que parece no caer en las redes de una de las enfermedades más terribles del siglo XXI.

Estamos ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración en estos días en los que cada elemento cuenta y lo hace de tal forma que deberemos estar listos para un giro radical.

Nadie sabe por qué en esta zona de España no hay casos de Alzheimer

La incidencia del Alzheimer en estas zonas de España es casi residual, en especial en estos días en los que realmente deberemos empezar a pensar en un cambio de tendencia que puede ser clave. Sin duda alguna, tocará saber en todo momento qué nos puede esperar en estos días futuros.

Quizás el final de una de las enfermedades que ha puesto en jaque a la ciencia puede estar más cerca de lo que nos imaginaríamos. En un pueblo de Segovia se ha realizado un estudio que parece indicar una menor incidencia de esta enfermedad que se multiplica con la edad.

Un reciente estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina nos indica que: «Para obtener estimaciones precisas de la prevalencia del deterioro de la memoria asociado a la edad, la demencia y la enfermedad de Alzheimer, se realizó un estudio de población en Turégano, una comunidad rural de 1011 habitantes en la provincia de Segovia, España. El estudio se dividió en dos fases: una encuesta puerta a puerta de toda la población de 40 años o más (503 personas), seguida de un examen clínico de casos sospechosos para un diagnóstico positivo y diferencial de demencia y deterioro cognitivo. La prevalencia del deterioro de la memoria asociado a la edad fue del 3,6 % en individuos de 40 años o más y del 7,1 % en individuos de 65 años o más, mientras que la demencia se encontró en el 2,6 % y el 5,2 %, respectivamente. Las tasas de prevalencia de ambas afecciones clínicas aumentaron con la edad. La categoría clínica más prevalente de demencia fue la demencia de tipo Alzheimer, que representó el 1,8% y el 3,8% de estos dos grupos de edad. Las cifras correspondientes para la demencia vascular fueron del 0,4 % y el 0,9 % y para la demencia secundaria del 0,4 % y el 0,5 %. El deterioro de la memoria asociado a la edad es un trastorno dependiente de la edad con una alta prevalencia entre los ancianos; algunos de estos pacientes pueden representar una etapa temprana de la enfermedad de Alzheimer, lo que sugiere que la prevalencia de este trastorno puede ser mayor de lo estimado anteriormente».