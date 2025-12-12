Los científicos piden que nos preparemos para lo que llega el 13 de diciembre a España: instan a mirar al cielo

Lo que llega el 13 de diciembre a España obliga a los científicos a lanzar una seria advertencia. Tendremos que empezar a mirar al cielo para ver llegar un fenómeno que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado. Son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de los elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Vivimos unos tiempos en los que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que tocará esperar para ver qué es lo que nos está esperando. Es hora de saber qué dicen los expertos ante una serie de cambios que vamos a ver en el cielo.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «Diciembre no podía despedirse sin sorprendernos con un auténtico espectáculo astronómico. La lluvia de Gemínidas alcanzará su punto álgido a mitad de este mes, en vísperas de la Navidad. Un reflejo de cómo el cielo que nos protege quiere demostrarnos su enorme espectacularidad hasta los últimos días del calendario. Las Gemínidas son famosas por sus brillantes y abundantes trazos repletos de luz. Una ocasión única que podemos contemplar, cómo no, en las noches con más claridad y menos nubosidad, en puntos altos y en zonas con menos contaminación lumínica. Los mejores días para disfrutar de las Gemínidas serán aquellos donde, también, la iluminación de la luna será más tenue. Gracias a la gran actividad de estos meteoros podremos verlos brillar como nunca e, incluso, sacarles una foto para la posteridad. Afortunadamente, al menos en España —pero también en el hemisferio norte— se espera una estabilidad atmosférica positiva donde captar la belleza de un cielo surcado de decenas y decenas de luces».

Siguiendo con la misma explicación: «No se necesitan complicados ni aparatosos instrumentos para disfrutar de los mejores momentos de este fenómeno astronómico. Sólo se debe ir a un lugar lejos de las luces de la ciudad y acostumbrar los ojos a la máxima oscuridad posible. Las radiantes Gemínidas, eso sí, pueden aparecer en cualquier dirección, por lo que es mejor adoptar una postura cómoda y tener el campo visual lo más despejado posible. Muchos especialistas en estos fenómenos sugieren no usar aparatos electrónicos durante los minutos previos ya que pueden perturbar nuestra capacidad perceptiva. El período de actividad de las Gemínidas abarca casi dos semanas, pero el mayor número de meteoros se concentra entre los días 13 y el 14 de diciembre. Durante esas noches, la ausencia de la luna en el cielo favorece la visión. De hecho, en condiciones óptimas se va a poder observar decenas de trazas de luz en una hora, muchas de ellas con largas trayectorias y lo suficientemente brillantes para dejarnos con la boca abierta».