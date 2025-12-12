Estos son los 3 meses en los que nacen los niños más inteligentes que el resto, según la ciencia

Hay 3 meses del año en el que nacen los niños más inteligentes, sobresalen del resto y no es casualidad. La ciencia nos da algunas indicaciones, fruto de un estudio profundo de la realidad que nos rodea. Los científicos son capaces de interpretar esos datos que recogen a través de sus investigaciones, para darnos un resultado que nos pone los pelos de punta. La inteligencia, esa herramienta esencial para ser quienes queremos ser, parece que viene determinada por el momento de nacer.

No es una cuestión de la posición de las estrellas y los planetas, sino que se basa en estudios estadísticos. En algunos meses del año nacen alumnos brillantes, mientras que, en otros, es más difícil que eso suceda. No es casualidad, Darwin diría de estos estudios que son fruto de esa lucha por la supervivencia que de pequeños es más radical. La diferencia de un niño nacido un mes u otro, dentro del mismo año, es abismal cuando son bebés. Aunque con el paso del tiempo las diferencias se acortan, la ciencia nos dice que de verdad influye este momento de nacer que puede marcar hasta la inteligencia de ese niño.

La ciencia ha dado con la fuente de la inteligencia

Esa inteligencia que podemos pensar que es natural o heredada, tiene mucho que ver con el momento en el que nacemos. Parece que no será desarrollada de la misma forma por una persona que nace a principios de año que una que lo hace a finales de ese mismo año.

Los padres y madres hoy en día no suelen mirar el calendario para concebir o puede que sí. En busca de que coincida con las vacaciones o que puedan estar más tiempo con sus bebes con una baja maternal o paternal que sólo cubre unos pocos meses de vida, esos cuatro o cinco meses que pasan en un suspiro.

Cuando llega el momento de volver a la rutina y los niños empiezan su formación en las guarderías y escuelas, empezamos a ver llegar estos cambios que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Son tiempos de aprovechar cada uno de los elementos que tenemos en nuestro poder, sabiendo que hay niños más inteligentes que otros, según el mes de nacimiento, quizás tengamos que mirar, otra vez el calendario para concebir.

Los 3 meses en los que nacen los niños más inteligentes

La ciencia ha descubierto que hay algunos meses del año en los que nacen los niños más inteligentes. Tal y como explican los expertos de Harvard en el medio Madeformums: «Durante años, ha sido una creencia generalizada que los bebés nacidos en los últimos meses del año, de octubre a diciembre, podrían tener una venta de partida cuando se trata de inteligencia y creatividad. Esta idea a menudo se vincula a hallazgos anteriores de investigadores de Harvard, que sugirieron que estos «bebés de invierno» pueden obtener una puntuación más alta en las pruebas de coeficiente intelectual y mostrar habilidades más fuertes para resolver problemas. Pero un estudio japonés reciente y mucho más amplio ofrece una visión más matizada. En lugar de disfrutar de una ventaja natural, los niños más pequeños en un año escolar, aquellos nacidos justo antes del límite académico, pueden enfrentar más obstáculos, tanto académica como socialmente, a medida que avanzan por la escuela».

Siguiendo con la misma explicación: «Los investigadores de Harvard rastrearon a los niños durante siete años y descubrieron que los nacidos en el último trimestre del año a menudo obtuvieron una puntuación más alta en las pruebas de coeficiente intelectual y demostraron un mayor pensamiento creativo. Sugirieron que ser el más joven de la clase podría alentar a estos niños a trabajar más duro para mantenerse al día, haciéndolos más decididos, adaptables e imaginativos. Sin embargo, un estudio de 2023 publicado en Labor Economics, basado en datos de más de 1 millón de estudiantes en Japón, cuenta una historia diferente. Los investigadores descubrieron que los niños más pequeños en una cohorte escolar a menudo obtuvieron puntuaciones más bajas tanto en los exámenes académicos como en las habilidades no cognitivas clave como el autocontrol y la perseverancia, las lagunas que no se cerraban por completo incluso al final de la escuela secundaria».

Una manera de sobrevivir a las exigencias de las distintas etapas educativas o una forma de adaptarse a ser los más pequeños de la clase, los dota con una inteligencia especial. Pero cuidado, por norma, suelen ser los más numerosos, al nacer en unos meses que siguen a una primavera o la llegada del buen tiempo. De forma natural esos niños que llegan a finales de año suelen ser los más inteligentes, según este reciente estudio.