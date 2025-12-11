La sencilla frase que calma a un niño en segundos y aumenta su inteligencia emocional, según los psicólogos

Los niños, especialmente cuando son pequeños, pueden tener rabietas, enfados e incluso ataques de ira por no saber, entre otras cosas, gestionar sus emociones. Basta que algo no salga como esperaban o que de repente no se les deje hacer algo que desean con ganas, para que todo pase de estar tranquilo a gritos y lloros. Y ante la desesperación, puede que surja la duda de no saber cómo controlar la situación y que los padres acaben gritando también y perdiendo los nervios. Por suerte existe una sencilla frase que si la pronuncias calma al niño en cuestión de segundos.

Con el tiempo, muchos padres descubren que las explosiones de rabia en los niños no son un desafío personal, sino una señal de que el pequeño todavía no tiene las herramientas necesarias para lidiar con la frustración. Entender esto ya cambia mucho la situación, pero aun así sigue siendo complicado manejar el momento. Por eso cada vez cobra más fuerza la idea de que la manera en la que un adulto responde puede suavizar la tensión o, por el contrario, encenderla aún más. En esa línea, el especialista Jeffrey Bernstein, conocido por sus aportaciones en Psychology Today, propone una frase que parece casi demasiado sencilla, pero que funciona y calma al niño: «Veo que estás molesto. Estoy aquí para ayudarte». Pero lo interesante no es sólo lo que dice, sino lo que implica, ya que los niños lo reciben como un gesto de presencia, de validación emocional y de acompañamiento que, en la práctica, suele cambiar el rumbo del conflicto.

La sencilla frase que calma a un niño en segundos

Bernstein explica que, en momentos de tensión, el tono y la reacción del adulto pueden escalar el conflicto o, por el contrario, amortiguarlo. La frase «Veo que estás molesto. Estoy aquí para ayudarte» no sólo transmite calma, sino que también actúa en varios niveles psicológicos que ayudan al niño a reducir la intensidad de su enojo y a sentirse acompañado. La clave está en que no intenta controlar, regañar ni minimizar lo que siente el menor, sino que abre la puerta a un espacio seguro donde pueda bajar la guardia.

Uno de los primeros efectos es la validación emocional. Cuando los niños están enfadados suelen sentirse incomprendidos o ignorados, y eso incrementa aún más su frustración. Escuchar que un adulto reconoce su malestar les confirma que sus emociones importan, que no están solos en lo que sienten y que no tienen que esconderlo. Esa validación suele generar un alivio inmediato.

El segundo aspecto es que la frase aporta calma en lugar de resistencia. Muchos padres reaccionan con regaños o advertencias, algo completamente lógico dado el estrés del momento. Pero esa respuesta suele sumar tensión a la tensión. Al decir «estoy aquí para ayudarte», el adulto transmite serenidad y reduce el miedo o la tristeza que pueden estar detrás del estallido emocional.

El tercer nivel tiene que ver con la conexión emocional. En plena rabieta, lo último que quiere un niño es sentirse controlado. Cuando percibe que el adulto no pretende dominar la situación, sino acompañar desde un lugar de apoyo, es más probable que se relaje y permita ese acercamiento.

Bernstein insiste en que esta frase no es una fórmula mágica. No todos los niños reaccionarán al instante ni todas las situaciones se resolverán en segundos. Sin embargo, considera que, con un tono suave y un poco de tiempo, los menores aprenden a procesar mejor sus emociones y a modular su reacción ante la frustración. Y ese aprendizaje, añade, sirve para toda la vida, desde la infancia hasta la adolescencia e incluso en la edad adulta.

Consejos adicionales para tratar la ira infantil

Especialistas de instituciones como los Institutos Nacionales de Salud británicos (NHS) recuerdan que las rabietas son parte del desarrollo normal, pero existen estrategias que pueden facilitar el día a día. Algunas de ellas se centran en comprender lo que hay detrás de la explosión emocional y en ayudar al niño a expresarse sin hacerse daño ni lastimar a otros.

Conviene, por ejemplo, detectar el origen del enojo. Muchas veces el ataque de ira no es más que una reacción al cansancio o al hambre. Identificar estos factores permite al adulto anticiparse. También es útil aceptar las emociones del menor, entender que su frustración tiene un motivo aunque parezca desproporcionada, y validar lo que siente para rebajar su intensidad.

Otra recomendación es ofrecer alternativas o distracciones, algo que suele funcionar bien cuando el menor todavía está en una fase inicial de la rabieta. En cambio, si ya ha perdido el control, lo más prudente es esperar a que se tranquilice, sin atender demasiado al juicio de otras personas que puedan observar la escena.

Cuando la situación se origina por una decisión del adulto, es importante no cambiar de opinión, ya que si el niño aprende que el enfado sirve para obtener lo que quiere, repetirá ese comportamiento. Si durante la rabieta aparece un gesto agresivo hacia sí mismo o hacia otros, hay que intervenir con firmeza, sujetarlo si es necesario y explicarle que no puede actuar así.

Una vez pasada la tormenta emocional, llega el momento de hablar y comprender la verdadera causa. Es ahí cuando se puede enseñar al niño a expresar lo que siente con palabras y a encontrar alternativas para gestionar la frustración sin recurrir a la agresión o al llanto descontrolado.