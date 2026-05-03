¿Por qué el Día de la Madre no se celebra el mismo día en todo el mundo?

Este domingo, 3 de mayo de 2026, se celebra el Día de la Madre en España y, aunque no es festivo nacional, sí es un día muy señalado, con reuniones familiares especiales y regalos de todo tipo, especialmente flores y detalles personalizados. Durante décadas, se celebró el 8 de diciembre, coincidiendo con la Inmaculada Concepción. No fue hasta 1965 cuando se trasladó definitivamente a mayo, un mes asociado simbólicamente a la maternidad y a la figura de la Virgen María.

A nivel global, el Día de la Madre no se celebra en una única fecha universal; la que se repite en más países es el segundo domingo de mayo, que en 2026 será el 10 de mayo: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Francia, Países Bajos, Suiza, Austria, Japón, Corea del Sur, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, México (aunque también tiene su propia fecha fija), Panamá, Cuba, Puerto Rico, Australia y Sudáfrica, entre otros. Mientras, Tailandia celebra el Día de la Madre el 12 de agosto, y Argentina lo hace el tercer domingo de octubre.

¿Cuándo es el Día de la Madre?

En Europa, Noruega lo celebra el segundo domingo de febrero, mientras que en Reino Unido e Irlanda tiene lugar el cuarto domingo de Cuaresma. En Georgia se celebra el 3 de marzo, y en Albania, Bosnia, Bulgaria, Macedonia del Norte, Montenegro, Rumanía y Serbia coincide con el 8 de marzo. España, junto a Portugal, Hungría y Lituania, lo conmemora el primer domingo de mayo; en Francia y Suecia, el último domingo de ese mes. Por su parte, Polonia lo celebra el 26 de mayo, Bielorrusia el 14 de octubre y Rusia el último domingo de noviembre.

Por su parte, El Salvador y Guatemala lo celebran el 10 de mayo, mientras que Paraguay lo hace el 15 de mayo. En Bolivia se conmemora el 27 de mayo y en Nicaragua el 30 de mayo. En Costa Rica coincide con el 15 de agosto, día de la Asunción, y en una región de Colombia se celebra el último domingo de mayo.

Por otro lado, en Arabia Saudí, Bahréin, Omán o Pakistán, por ejemplo, coincide con el 21 de marzo, mientras que Armenia lo celebra el 7 de abril. Corea del Sur opta por el Día de los Padres el 8 de mayo, y Qatar lo celebra el 13 de mayo. India, Emiratos Árabes Unidos y Singapur lo conmemoran el 17 de mayo, mientras que Indonesia fija la fecha el 22 de noviembre y Corea del Norte el 16 de ese mismo mes.

En África, Marruecos lo celebra el 21 de marzo, mientras que Nigeria lo hace el cuarto domingo de Cuaresma. En Sudáfrica coincide con el primer domingo de mayo, y en Argelia y Túnez se festeja el último domingo de mayo. Finalmente, en Oceanía, el Día de la Madre se celebra el 12 de mayo, manteniendo también una fecha propia dentro del calendario internacional.

En Estados Unidos, la historia de esta celebración se remonta a 1865, cuando la poeta y activista Julia Ward Howe promovió reuniones en Boston a las que asistían madres de soldados fallecidos durante la Guerra de Secesión. El impacto de estos encuentros fue tan significativo que otra activista, Anna Jarvis, decidió impulsar también reuniones de madres para compartir experiencias y opiniones.

Estas reuniones continuaron celebrándose de manera habitual hasta el fallecimiento de Anna Jarvis el 12 de mayo de 1905. A partir de ese momento, su hija impulsó la idea de conmemorar cada año la muerte de su madre mediante una jornada especial, celebrada el segundo domingo de mayo y conocida como Día de la Madre. Con el tiempo, esta tradición se extendió por todo el territorio estadounidense, y la hija de Jarvis inició una campaña para que la fecha fuera reconocida oficialmente. Finalmente, en 1914, el presidente Woodrow Wilson declaró el segundo domingo de mayo como Día de la Madre.