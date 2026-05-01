Las mejores flores para regalar en el Día de la Madre según su significado

Este domingo, 3 de mayo de 2026, se celebra el Día de la Madre, y éstas son las mejores flores que le puedes regalar para demostrarle tu amor. El origen de esta celebración se sitúa en el 4 de octubre de 1926 de la mano del funcionario de Correos y poeta Julio Menéndez García, quien propuso dedicar una jornada a homenajear a las madres. «Un poeta levantino, Julio Menéndez García, ha tenido la feliz iniciativa de que en España y en las naciones de habla española se consagre un día a enaltecer el amor a la madre. La implantación de El Día de la Madre es algo tierno y simpático, que merece ser acogido por Gobiernos, Prensa y opinión al envolver el más alto tributo a la mujer en su más augusta representación», publicaba el diario La Libertad en su edición del 25 de octubre de 1925.

La idea tuvo muy buena acogida, pero no fue hasta 1936 cuando un municipio español, Breña Baja (en La Palma, Canarias), estableció su celebración de manera oficial, fijándola en el tercer domingo de mayo. Tras la Guerra Civil, la fecha cambió al 8 de diciembre, coincidiendo con la festividad de la Inmaculada Concepción, bajo la influencia de la Iglesia Católica durante el franquismo. Finalmente, en 1965 se estableció la fecha actual, el primer domingo de mayo.

Las flores más top para regalar en el Día de la Madre

Las rosas son las grandes protagonistas, consideradas las «reinas de las flores». Muy conocidas y apreciadas, nunca fallan, igual que una madre. Representan el amor más puro, sincero y el cariño maternal. Un ramo de rosas es un regalo especial y lleno de sentimiento. Además, existen en muchos colores (rojas, blancas, rosas o incluso azules) y cada uno tiene un significado diferente.

Las rosas blancas representan la pureza, la inocencia y el amor eterno.

Las rosas rosas transmiten cariño, admiración y agradecimiento.

Las rosas naranjas expresan entusiasmo, entusiasmo y celebración.

Las rosas azules evocan confianza y fidelidad, y las negras aportan misterio y simbolizan un amor más allá de lo físico.

Los tulipanes destacan por su carácter fuerte y su vitalidad, ya que simbolizan alegría y simpatía. Son flores que transmiten energía positiva y siguen “creciendo» incluso después de cortarlas. Por su parte, los lirios están relacionados con la lealtad, la confianza y la feminidad. Son flores que evocan el cuidado y la protección materna, recordando todo lo que una madre hace por sus hijos.

Unas de las mejores flores para regalar con motivo del Día de la Madre son las calas, asociadas al amor eterno y puro. Representan un vínculo profundo e inquebrantable, perfecto para expresar un cariño duradero sin necesidad de palabras. Mientras, el clavel es una flor resistente, símbolo del amor constante y la paciencia. Recuerda la fuerza del vínculo entre madre e hijos. Por último, las orquídeas simbolizan estabilidad, calma y un amor que permanece. Transmiten la sensación de protección y cuidado que caracteriza el amor materno.

Hortensias

#plantasdecasa #plantasdeexterior #hortensia #hydrangea #plantasnaturales #plantslovers #ypikue ♬ sonido original – Ypikue @ypikue Cuidados de la Hortensia 🪻✅ La Hortensia es una de esas plantas de exterior que no pasan desapercibidas. ✨ Originaria de Asia, es muy popular en jardines y terrazas por sus flores grandes y coloridas. 🌸 Sobre la luz 🌞: ✅ Prefiere lugares con sombra o semisombra. ❌ Si le da mucho sol, las flores pueden quemarse. Sobre el riego 💧: ✅ Mantén la tierra húmeda, especialmente en verano. ❌ Aunque le encanta el agua, evita encharcarla. Sobre las flores 🎨: 🔄 ¿Quieres cambiar su color? Ajusta el pH del suelo: ácido para azul, alcalino para rosa. Y aquí va el dato más curioso ⚠️: 🤔 ¿Sabías que en realidad es de hoja caduca? Pero solo si no tiene las condiciones adecuadas. ✅ Por eso en zonas como Galicia, donde están con un clima perfecto, no llegan a perder la hoja, pero en otros climas sí que las pierden. Y si quieres una cuenta donde comprar tus plantas favoritas y aprender sobre ellas, síguenos. 🙌🏻 #planttips

«Hablemos de la hortensia, la planta preferida de tu madre. La hortensia es una de esas plantas que no pasan desapercibidas. Originaria de Asia, es muy popular en jardines y terrazas por sus flores grandes y coloridas. Sobre la luz, prefiere zonas con sombra o semisombra; si le da mucho el sol, sus flores pueden quemarse. Y en cuanto al riego, le encanta el agua pero sin encharcarse, así que mantenla húmeda, especialmente en verano. Un truco: ¿quieres cambiar el color de sus flores? Ajusta el pH del suelo; ácidos para colores más azules y alcalino para colores más rosas. Y aquí viene lo más curioso: ¿sabías que en realidad es de hoja caduca? Pero no siempre, solo si el clima no acompaña. Por eso en zonas como Galicia verás que están perfectas todo el año, pero en otras zonas no».